Elden Ring: Preview-Videos mit reichlich Gameplay

Damit euch am Wochenende nicht langweilig wird, trafen die nächsten Gameplay-Videos zu "Elden Ring" ein. Sie basieren auf umfangreichen Preview-Sessions verschiedener Redaktionen.

In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Gameplay-Videos zu „Elden Ring“ veröffentlicht, die mal offiziell und mal weniger offiziell waren. Einige davon stammten aus dem geschlossenen Netzwerktest und wurden zügig wieder gelöscht.

Dieses Schicksal wird den heutigen Videos nicht ereilen. Denn sie basieren auf einer umfangreichen Preview-Session, an der zahlreiche Redaktionen teilnehmen konnten. Auch bei uns könnt ihr seit gestern eine neue Vorschau zu „Elden Ring“ in Augenschein nehmen. Neue Klassen rücken darin in den Fokus.

Preview-Videos nach mehrstündigen Spielsessions

Die unten eingebundenen Gameplay-Videos sind das Resultat aus mehrstündigen Spielsessions, die jeweils sechs bis sieben Stunden andauerten. Ganz so lang sind die Gameplay-Clips ansich allerdings nicht. Und wie immer gilt: Falls ihr völlig unvorbereitet in das Abenteuer aus dem Hause From Software eintauchen möchtet, dann solltet ihr euch bis zum Launch gedulden und selbst Hand anlegen.

Und lange dauert es nicht mehr: „Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Der Titel versetzt die Spieler in eine offene Fantasy-Welt, die frei erkundet werden kann. Dabei erlebt ihr eine Welt, „in der offene Felder mit einer Vielzahl von Situationen sowie riesige Dungeons mit komplexen und dreidimensionalen Designs nahtlos miteinander verbunden sind“.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Letztendlich sollte eine Welt erschaffen werden, die die Spieler zur Erkundung motiviert und sie gleichzeitig immer wieder mit Überraschungen konfrontiert. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Elden Ring“-Übersicht. Nachfolgend die neuen Gameplay-Videos:

