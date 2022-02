Elden Ring: Miyazaki über die Spielzeit, die Entwicklung, das Gameplay und mehr

Ende der Woche dürfen wir uns endlich in die Welt von „Elden Ring“ stürzen. Passend zum nahenden Release des Fantasy-Rollenspiels ging Game-Director Hidetaka Miyazaki im Interview mit der japanischen Famitsu noch einmal auf sein neues Werk ein.

Als erstes wies Miyazaki darauf hin, dass „Sekiro: Shadows Die Twice“ und „Elden Ring“ über einen langen Zeitraum parallel entwickelt wurden. Daher floss im Prinzip kaum Feedback, das From Software zu „Sekiro“ erreichte, in „Elden Ring“ ein. Weiter hieß es, dass die spielerische Freiheit stets im Zentrum der internen Bemühungen stand. Dies mache sich laut Miyazaki unter anderem daran bemerkbar, dass die Spieler und Spielerinnen neue Gebiete auf unterschiedliche Art und Weise freischalten können. Sei es durch die Erkundung der Spielwelt, das Besiegen eines Bosses oder die Meisterung eines Dungeons.

Auf Checkpoints, die sich nur durch das Besiegen eines Bosses freischalten lassen, wurde hingegen weitestgehend verzichtet. Auch werdet ihr euch nie mit der Situation konfrontiert sehen, dass euer Pferd aus welchen Gründen auch immer nicht eure Befehle verfolgt.

Item-Crafting sorgt für eine rundere Spielerfahrung

Ebenfalls von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist laut Miyazaki das Item-Crafting-System, das euch in die Lage versetzt, Vorräte und Gegenstände zu erschaffen. Auf diesem Wege möchten die Entwickler von From Software Backtracking und unschöne Wiederholungen vermeiden, die ansonsten anstehen würden, wenn die Spieler frühere Gebiete aufsuchen müssten, um ihre Vorräte aufzustocken. Zwar stehen in „Elden Ring“ verschiedene Klassen zur Verfügung, allzu viel Gedanken müsst ihr euch um die Auswahl eurer Klasse allerdings nicht machen.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Laut Miyazaki wurden die Klassen nämlich so gestaltet, dass eure Wahl im weiteren Spielverlauf nicht mit Einschränkungen verbunden ist. Des Weiteren solltet ihr den Tod in „Elden Ring“ „nicht fürchten und ihn eure Trial & Errors miteinbeziehen“, wie Miyazaki ausführte. Abschließend ging er auf den Umfang seines neuen Projekts ein und wies darauf hin, dass „Elden Ring“ umfangreicher ausfallen wird als die „Dark Souls“-Teile. Eine konkrete Anzahl an Spielstunden konnte Miyazaki aber nicht nennen.

„Elden Ring“ erscheint am Freitag, den 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Quelle: Siliconera

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren