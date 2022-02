Elden Ring: Confessor & Samurai – Die nächsten Klassen präsentiert

Um uns auf den nahenden Release des Rollenspiels Ende der kommenden Woche einzustellen, bedachten uns die Entwickler von From Software zuletzt regelmäßig mit neuen Details zu „Elden Ring“.

Im Laufe der Woche wurden mit dem Astrologen und dem Banditen beispielsweise zwei neue Klassen vorgestellt. Die entsprechenden Details haben wir hier für euch zusammengefasst. Kurz vor der Veröffentlichung von „Elden Ring“ wurden zwei weitere Klassen präsentiert. Zum einen haben wir es hier mit dem Samurai zu tun, der sich im Nahkampf auf sein tödliches Katana verlässt, während er beim Kampf aus der sicheren Distanz heraus auf seinen Langbogen setzt.

Zum Confessor, der zweiten vorgestellten Klasse, hingegen heißt es: „Ein Kirchenspion, der sich mit verdeckten Operationen auskennt. Mit dem Schwert ebenso geschickt wie mit seinen Beschwörungen.“

„Elden Ring“ entstand bei den „Dark Souls“- beziehungsweise „Bloodborne“-Machern von From Software und verfrachtet euch in eine geheimnisvolle offene Welt, die aus einer Zusammenarbeit zwischen From Software und dem „Game of Thrones“-Autoren George R.R. Martin hervorging. Laut den Verantwortlichen des japanischen Studios lockt die Welt mit zahlreichen Geheimnissen und spannenden Geschichten, die nur auf ihr Entdeckung warten.

Wie die kreativen Köpfe von From Software kürzlich bekannt gaben, warten abseits der Haupthandlung optionale Dungeons und Bosskämpfe, in denen der Schwierigkeitsgrad noch einmal ordentlich anzieht. Somit richten sich Inhalte dieser Art vor allem an Spieler, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind. Weitere Details zu diesem Thema warten hier auf euch.

„Elden Ring“ wird ab dem 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Wer sich die Wartezeit bis zum Release Ende der nächsten Woche mit weiteren Details und Eindrücken versüßen möchte, wird wie gehabt in unserer Themen-Übersicht fündig.

