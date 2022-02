Elden Ring: Neue Klassen Astrologer & Bandit vorgestellt

Ende des Monats erscheint mit dem Fantasy-Rollenspiel „Elden Ring“ das neueste Werk des vor allem für die „Dark Souls“-Reihe bekannten japanischen Studios From Software.

Kurz vor dem Release des vielversprechenden Rollenspiel stellten die Entwickler zwei weitere Klassen vor, mit denen ihr euch in „Elden Ring“ in das Abenteuer stürzen könnt. Zum einen haben wir es hier mit dem Banditen zu tun, der euch laut offiziellen Angaben in die Lage versetzt, mit einem Bogen aus der sicheren Distanz heraus zu agieren. Darüber hinaus könnt ihr mit dem Banditen in den Nahkampf gehen, um die Schwachpunkte eurer Widersacher gezielt zu attackieren.

Nummer Zwei im Bunde ist der Astrologer, „der das Schicksal in den Sternen liest“ und als ein „Erbe der Schule der Glitzersteinzauberei“ beschrieben wird.

„Elden Ring“ verfrachtet euch laut offiziellen Angaben in eine offene Welt, die in Zusammenarbeit mit dem gefeierten Fantasy-Autoren George R.R. Martin entstand und mit zahlreichen Geheimnissen wie Gefahren gleichermaßen lockt. Versprochen werden gigantische Fantasy-Landschaften mit düsteren, komplexen Dungeons, die nahtlos ineinander übergehen. Erkunden könnt ihr die abwechslungsreiche Welt von „Elden Ring“ wahlweise ganz klassisch zu Fuß oder auf dem Rücken eures Rosses.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

„Elden Ring“ wird in Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Bandai Namco Entertainment veröffentlicht und ab dem 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Da „Elden Ring“ das kostenlose Next-Gen-Upgrade unterstützt, können alle, die das Fantasy-Abenteuer zunächst für die alte Konsolen-Generation erwerben, bei einem Kauf der PS5 oder der Xbox Series X/S ohne zusätzliche Kosten auf die jeweilige New-Gen-Fassung wechseln.

Wer sich vor dem Release auf „Elden Ring“ einstimmen möchte, findet hier unsere aktuelle Vorschau, die euch verrät, warum das neue Werk aus dem Hause From Software mehr als nur einen genaueren Blick wert ist.

BANDIT: A dangerous bandit who strikes for weak points. Excels at ranged combat with bows.

ASTROLOGER: A scholar who reads fate in the stars. Heir to the school of glintstone sorcery.

