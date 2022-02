Elden Ring: Overview-Video mit Details zu Kampf, Setting und Erkundung – Update

Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von FromSoftware haben mal wieder neues Videomaterial zu „Elden Ring“ veröffentlicht. Der Clip, den ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden vorfindet, gewährt kurz vor dem Launch noch einmal einen Überblick über das, was euch ab der kommenden Woche im Rollenspiel erwartet.

Weitere Klassen vorgestellt

Neben der Vorstellung von neuen Zaubersprüchen, Waffen und Rüstungen erhaltet ihr nach dem Start des Clips einen Eindruck von den neuen Gebieten und den verschiedenen Charakteren, denen ihr während eurer Abenteuer begegnen werdet. Im Spielverlauf begebt ihr euch durch verschiedene Welten, um etliche Widersacher herauszufordern und schließlich in den Rang eines Eldenlords aufzusteigen.

Wahlweise kann euer Charakter dabei auch etwas leichtbekleideter voranschreiten, was den Schwierigkeitsgrad noch einmal erhöht. Das geht aus einem Tweet hervor, der in dieser Woche von FromSoftware veröffentlicht wurde. Vorgestellt werden darin mit Wretch und Prophet zwei weitere Klassen. Die Wretch-Mitglieder seien „arme, ziellose Säue, nackt wie am Tag ihrer Geburt. Eine schöne Keule ist alles, was sie haben.“ Weitere Details zu den beiden Klassen entdeckt ihr in dieser Meldung.

Ebenfalls sickerte in der laufenden Woche durch, dass die ersten Exemplare von „Elden Ring“ in die Hände von Spielern gelangten und darauf aufbauende Videos und Screenshots das Internet erreichten. Sie gesellten sich zu einer Fülle von Gameplay-Clips, die in den vergangenen Wochen herausgegeben wurden, aber in der Regel auf den Netzwerktests basierten. Entsprechend wird vor Spoilern gewarnt.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Falls ihr selbst Hand anlegen möchtet: „Elden Ring“ erscheint am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist der kommende Freitag. In der Zwischenzeit könnt ihr euch entweder mit dem in dieser Woche veröffentlichten „Horizon Forbidden West“ beschäftigen oder das folgende Overview-Video genießen. Mehr zu „Elden Ring“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Update: Das Video liegt nun auch in einer lokalisierten Version vor:

Nicht nur ein neues Overview-Video traf ein. Ebenfalls könnt ihr euch zwei japanische Werbeclips zu „Elden Ring“ anschauen.

