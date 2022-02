Elden Ring: Letzte Klassen Wretch und Prophet enthüllt

Nun sind es wirklich nur noch wenige Tage, die die Fans des kommenden „Elden Ring“ bis zur Veröffentlichung ausharren müssen. Die Entwickler von FromSoftware gießen nun aber noch einmal Öl ins Feuer und stellen zwei weitere Klassen aus dem Spiel vor. Dabei handelt es sich um zwei wirklich gebeutelte Gesellen.

Ausgestoßener Heiler und ein Nackter mit einem Knüppel

Über Twitter haben die Entwickler ein neues Bild der beiden letzten Klassen für „Elden Ring“ veröffentlicht und eine kleine Beschreibung der Charaktere hinzugefügt. Bei dem Propheten handelt es sich um einen „wegen ungünstiger Prophezeiungen geächteten Seher“. Dieser Charakter sei jedoch sehr versiert in Heilzaubern. Auf dem Bild ist der Prophet in Lumpen gehüllt, die eher wie ein Sack aussehen. Seine Augen sind verbunden und um seinen Hals trägt er ein großes Stück Holz, wohl als eine Art Strafe für seine schlechten Vorsehungen.

Den Charakter Wretch trifft es aber noch härter. Laut den Entwicklern sei der Wretch „ein armes, wertloses Schwein, nackt wie am Tag seiner Geburt. Eine nette Keule ist alles, was er hat“. Hidetaka Miyazaki, der Schöpfer der Souls-Serie, hat bereits davon abgeraten, „Elden Ring“ mit dem Wretch zu beginnen. Dabei soll es sich um die schwerste Klasse im Spiel handeln. „Was die Startklasse angeht, liegt es ganz beim Spieler“, so Miyazaki. „Es ist ein Rollenspiel und sie können es angehen, wie sie möchten und wählen, was für sie am coolsten aussieht. Aber ich würde davon abraten, sich für den Nackten zu entscheiden. Wie in anderen Spielen zuvor ist es wahrscheinlich die schwierigste Startklasse!“

Weitere Meldungen zu „Elden Ring“:

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S erscheinen. Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte in den wenigen Tagen vor dem Start des Spiels vorsichtig im Internet sein. Die ersten inoffiziellen Screenshots und erweitertes Gameplay sind bereits aufgetaucht, die noch nicht vorgestellte Areale aus dem Spiel zeigen.

Quelle: PC Gamer, ComicBook

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren