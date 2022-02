Elden Ring: Online-Server zum Release verfügbar

Gute Nachrichten für alle Nutzer, die „Elden Ring“ gleich bei der Veröffentlichung online spielen wollen. Wie der Publisher Bandai Namco bestätigte, werden die Online-Server von „Elden Ring“ gleich bei Release zur Verfügung stehen. Das neue Spiel aus dem Hause FormSoftware wird bereits am 25. Februar 2022 veröffentlicht.

„Elden Ring“ hat Priorität, „Dark Souls“ noch offline

Dass die Server für „Elden Ring“ so früh zur Verfügung stehen würden, war keine Selbstverständlichkeit. In den PC-Versionen der „Dark Souls“-Spiele wurde vor einiger Zeit ein Exploit gefunden. Dieser erlaubte es Übeltätern, fremden Code auf den Systemen ihrer Opfer einzuspielen. So sei es möglich, einen fremden PC zu Hacken und diesen zu übernehmen. Dies wird auch RCE genannt, Remote Code Execution.

Die Konsolen-Versionen der „Dark Souls“-Reihe waren angeblich nicht von diesem Exploit betroffen und konnten online bleiben. Die Sicherheit wurde jedoch auf allen Systemen unter die Lupe genommen. Zudem waren sich die Experten sicher, dass der Hack auch in „Elden Ring“ möglich sei. Um den gefährlichen Exploit zu untersuchen, wurden die PC-Server der „Dark Souls“-Reihe vorsorglich abgeschaltet. Mit Hilfe der Community konnte der Fehler jedoch identifiziert werden, so Bandai Namco und FromSoftware.

Weitere Meldungen zu „Elden Ring“:

„Wir möchten der gesamten ‚Dark Souls‘-Community und den Spielern danken, die sich direkt an uns gewandt haben, um ihre Bedenken zu äußern und Lösungen anzubieten. Dank Ihnen haben wir die Ursache identifiziert und arbeiten an der Behebung des Problems. Darüber hinaus haben wir die Untersuchung auf ‚Elden Ring‘ ausgeweitet – unseren bevorstehenden Titel, der am 25. Februar veröffentlicht wird – und sichergestellt, dass die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen für diesen Titel auf allen Zielplattformen vorhanden sind.“

Die Sicherheitsmaßnahmen für „Elden Ring“ hätten dabei Priorität. Daher werden die PC-Server für die „Dark Souls“-Reihe vorerst noch offline bleiben. Sie sollen erst nach dem Release von „Elden Ring“ wieder online gehen.

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren