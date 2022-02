Elden Ring: Spoiler-Alarm – erste Videos und Screenshots im Internet

Nicht mehr lange ist es hin, dann können sich die Spieler wieder von einer neuen Kreation aus dem Hause FromSoftware quälen lassen. „Elden Ring“ erscheint am 25. Februar 2022 für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S. Kurz vor dem Release sind nun aber die ersten Screenshots und Videos aufgetaucht, die mehr zeigen sollen, als es manchen Spielern lieb sein dürfte.

Spoiler zu „Elden Ring“ kurz vor Release

Wie mehrere Webseiten berichten, soll es sich um Screenshots aus „Elden Ring“ handeln, die ein Areal zeigen, das noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Scheinbar wollten die Entwickler, dass die Spieler die Gegend selbst und mit den eigenen Augen entdecken. Mehrere Screenshots aus dem Spiel sollen nun auf Reddit zu finden sein.

Zudem sei ebenfalls auf der Videoplattform YouTube Vorsicht geboten. Eines der ersten Videos, das man zu sehen bekommt, wenn man „Elden Ring“ in die Suchleiste eingibt, soll das Opening Cinematic sein. Dazu soll es nun auch die ersten Gameplay-Videos zu dem Spiel geben. Einige der Clips scheinen jedoch bereits wieder von Bandai Namco entfernt worden zu sein.

Zuvor waren bereits einige Videos von den zurückliegenden Netzwerktest zu „Elden Ring“ ins Internet gelangt. Auch hier hatte der Publisher schnell eingegriffen und versucht, die Videos so gut es geht einzudämmen. Darüber hinaus gab es ebenfalls die ersten inoffiziellen Bewegtbilder und Screenshots des Charaktereditors.

Weitere Meldungen zu „Elden Ring“:

Wer so kurz vor dem Release mehr von „Elden Ring“ sehen, sich aber nicht unbedingt spoilern lassen will, kann sich einige Preview-Videos anschauen. Mehrere Gaming-Webseiten konnten das Action-Rollenspiel an die sechs Stunden antesten und zeigen einige Ausschnitte aus dem Spiel. Wer die neue Welt von FromSoftware lieber ganz alleine erkunden will, sollte die nächsten Tage besser besonders aufmerksam im Internet unterwegs sein.

Quelle: Eurogamer, IGN

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren