Elden Ring: Preload- und Freischaltungstermine vorgestellt

Zu den ersten großen Titeln des noch recht jungen Videospieljahres 2022 gehört das von From Software entwickelte Fantasy-Rollenspiel „Elden Ring“, das Ende der Woche das Licht der Welt erblickt.

Passend zum nahenden Release bestätigten From Software und der Publisher Bandai Namco Entertainment die Preload- und Freischaltungstermine. Während Vorbesteller auf den Xbox-Plattformen die benötigten Daten ab sofort herunterladen können, startet der Preload auf der PlayStation 4 beziehungsweise der PlayStation 5 48 Stunden vor dem Launch und somit am 23. Februar 2022. Freigeschaltet wird „Elden Ring“ pünktlich zum geplanten Release am Freitag, den 25. Februar 2022 um Mitternacht.

Spoiler? Publisher bittet die Community um Rücksicht

Im Zuge der heutigen Ankündigung wandten sich die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment zudem an die Community und baten Frühstarter und Vielspieler darum, Rücksicht auf andere Spieler beziehungsweise Spielerinnen zu nehmen und auf Spoiler jeglicher Art zu verzichten. „Seid gegrüßt. Da die Veröffentlichung von Elden Ring unmittelbar bevorsteht, achten Sie bitte auf Spoiler für diejenigen, die The Lands Between zum ersten Mal mit ungetrübten Augen erleben möchten. Vielen Dank für die freundliche Zusammenarbeit“, so der Publisher.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Bei „Elden Ring“ handelt es sich um das neueste Projekt der „Dark Souls“- und „Bloodborne“-Macher von From Software. Versprochen werden eine spannende Geschichte und eine vielseitige offene Welt, die aus einer Zusammenarbeit mit dem „Game of Thrones“-Autoren George R.R. Martin hervorging. Wie es bereits bei den letzten Werken aus dem Hause From Software der Fall war, wird euch auch „Elden Ring“ mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad konfrontieren.

Um die vor euch liegenden Abenteuer erfolgreich zu meistern, greift ihr auf verschiedene Klassen sowie die Möglichkeit, euren Helden frei weiterzuentwickeln, zurück. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, warten in der Welt von „Elden Ring“ optionale Dungeons und Bosse, bei denen der Schwierigkeitsgrad noch einmal deutlich anzieht.

Hier sollen vor allem Spieler und Spielerinnen auf ihre Kosten kommen, die auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sind.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren