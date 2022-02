Ende der Woche erblickt mit dem Fantasy-Rollenspiel „Elden Ring“ das neueste Projekt des für Titel wie „Dark Souls“, „Bloodborne“ oder „Sekiro: Shadows Die Twice“ bekannten japanischen Entwicklerstudios From Software das Licht der Welt.

Da heute das Review-Embargo fiel, trudeln in diesen Stunden die ersten internationalen Reviews beziehungsweise Testwertungen ein. Und diese fallen sehr positiv bis euphorisch aus. Nicht nur in unserem Test staubte „Elden Ring“ mit 9.5 von 10 möglichen Punkten eine Traumwertung ab. Weitere Magazine blasen in das gleiche Horn und loben das neue Rollenspiel-Abenteuer von From Software für die lebendige offene Welt, den gigantischen Umfang und das fehlerfreie Balancing.

Related Posts

Im Fazit der Kollegen von IGN (10/10) heißt es beispielsweise: „Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Elden Ring das bisher größte und ehrgeizigste Spiel von FromSoftware ist. Und dieser Ehrgeiz hat sich mehr als ausgezahlt. Selbst nach 87 Stunden voller Blut, Schweiß und Tränen, die einige der herausforderndsten Kämpfe beinhalteten, die ich je gekämpft habe, und unzähliger Überraschungen, gibt es immer noch Bosse, die ich offen gelassen habe, Geheimnisse, die ich noch aufdecken muss, Nebenquests die ich verpasst habe, Tonnen von Waffen, Zaubersprüchen und Fähigkeiten, die ich nie benutzt habe.“

Die Redakteure von VG247 (5/5) hingegen führten aus: „Was letztendlich zählt, ist, dass Elden Ring fast jedes Ziel erreicht, das es sich vorgenommen hat. Es ist der Höhepunkt jahrelanger Verfeinerung der From Software-Formel. Mechanisch und thematisch ist dies ein Spiel, das ein Statement abgibt: Dass Sie sich den Tendenzen der Branche widersetzen können, selbst wenn Sie ihre Trends übernehmen.“

Auch bei GameSpot (10/10) ist man begeistert: „In einem Genre, das von aufgeblähten und überdesignten Spielen geprägt ist, ist Elden Ring in fast jeder Hinsicht trotzig konträr. Sein Engagement für Design und die Verantwortung, einen Weg durch seine Welt zu finden, vollständig auf den Spieler zu legen, lässt es anderen Open-World-Titeln überlegen sein. Elden Ring nimmt die Scherben dessen, was vorher war, und schmiedet sie zu etwas, das als einer der Großen aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird: Ein Triumph in Design und Kreativität und ein Open-World-Spiel, das sich durch das auszeichnet, was es tut.“

Weitere Details zu den Stärken und Schwächen von „Elden Ring“ entnehmt ihr den folgenden Reviews.

Elden Ring: Testwertungen in der Übersicht (Auszug)

„Elden Ring“ wird am kommenden Freitag, den 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren