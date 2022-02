Elden Ring: „Rise, Tarnished“ – der Launch-Trailer ist da

In wenigen Tagen ist es endlich so weit.

Nur noch drei Tage müssen die Spieler geduldig sein, bis sie sich endlich in das neueste From Software-Werk stürzen dürfen. Am 25. Februar erscheint nämlich „Elden Ring“ für PlayStation, Xbox und PC. Den Launch-Trailer dürft ihr aber bereits heute bewundern.

In der Beschreibung des Trailers heißt es: „Auch wenn sie zerbrochen ist, wird sie dich leiten. Auch wenn sie zerbrochen ist, ruft sie doch. Verwirkliche deinen Willen. Werde Herr. Suche den Ring der Elben.“

Das bisher umfangreichste Soulslike-Werk

Bei „Elden Ring“ handelt es sich um das bisher umfangreichste Spiel von From Software. Zum ersten Mal verschlägt es euch in eine offene Spielwelt, in der zahlreiche Bedrohungen und Geheimnisse auf euch warten. Erkundet eine magische Fantasy-Welt, die von „Dark Souls“-Schöpfer Hidetaka Miyazaki und „Game of Thrones“-Autor George R. R. Martin erschaffen wurde. Weitläufige und abwechslungsreiche Landschaften warten auf euch, in denen ihr auf tiefgründige Charaktere und Feinde stoßen werdet.

Egal ob Grasland, lebensbedrohliche Sümpfe, hügelige Berglandschaften oder zwielichtige Festungen: Nie waren so viele unterschiedliche Dungeons in einem Soulslike-Titel enthalten.

Wie von vorherigen Ablegern gewohnt, könnt ihr euren Charakter und vor allem euren Kampfstil nach Belieben gestalten. Die einzelnen Klassen wurden erst in den vergangenen Tagen enthüllt. Wretch oder Prophet? Confessor oder Samurai? Astrologer oder doch Bandit? Zu Beginn eures Abenteuers habt ihr die Qual der Wahl.

Der Preload-Termin ist seit gestern bekannt. Ab dem 23. Februar, also morgen, könnt ihr euch das herausfordernde Action-RPG schon einmal herunterladen. Somit könnt ihr am Freitag pünktlich loslegen.

Der Launch-Trailer zu „Elden Ring“:

