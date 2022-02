Fallout New Vegas 2: Microsoft und Obsidian nehmen Gespräche auf

Microsoft hat in den letzten Jahren einige namhafte Entwicklerstudios und Publisher aufgekauft und diese unter einem Banner vereint. Und einige der Studios haben auch eine umfassende Historie miteinander.

Den Anfang machten im Sommer 2018 Double Fine, Ninja Theory, inXile Entertainment, Playground Games, Undead Labs und Obsidian Entertainment, die als erste Bemühungen für eine Stärkung des First-Party-Portfolios in die Xbox Game Studios aufgenommen wurden. Den ersten Mega-Deal stellte jedoch Anfang 2021 die Akquisition von Bethesda Softworks dar, wodurch zahlreiche Studios wie Bethesda Game Studios, id Software, Arkane Studios und MachineGames ebenfalls in die Familie kamen. In diesem Jahr soll auch Activision Blizzard folgen, wodurch Infinity Ward, Treyarch, Blizzard Entertainment und weitere große Studios hinzustoßen.

Allerdings gehören Microsoft nun auch alle Marken, die die Studios in ihrer teils jahrzehntelangen Historie erschaffen haben. Dabei fiel den Fans vor allem eine Marke ins Auge. Eine Marke, die drei rivalisierende Microsoft-Studios vereint. Die Rede ist von „Fallout“. Einst erschaffen von heutigen inXile-Entwicklern, übernommen von den Bethesda Game Studios und für „Fallout: New Vegas“ ausgelagert zu Obsidian Entertainment.

Und viele Spieler wünschen sich, dass Obsidian Entertainment sich ein weiteres Mal an die Endzeit wagt und einen Nachfolger zum 2010 erschienenen „New Vegas“ erschafft. Dieser Wunsch könnte tatsächlich in Erfüllung gehen, wenn man dem VentureBeat-Reporter Jeff Grubb Glauben schenkt. Der meist gut informierte Journalist hat in der neuesten Ausgabe von GrubbSnax verraten, dass sich Microsoft und Obsidian Entertainment bereits in Gesprächen befinden.

Als Teil eines sehr langfristigen Plans soll tatsächlich „Fallout: New Vegas 2“ entstehen. So sagte Grubb:

„Dies ist noch sehr früh. aber die Leute haben die Gespräche begonnen und sagen diese Worte in Sätzen und diese Worte sind ‚Obsidian‘ und ‚New Vegas 2‘. Wir reden davon, dass dies noch Jahre um Jahre entfernt ist. Es gibt zumindest ein Interesse und es finden Gespräche statt, um etwas wie das tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Eine Menge Leute bei Microsoft denken, dass dies funktionieren könnte und es gibt eine Menge Interesse, um es möglich zu machen.“

Nichtsdestotrotz gibt es noch zahlreiche Variablen, die in den kommenden Jahren stimmen müssten. Derzeit arbeitet Obsidian Entertainment bereits an zwei massiven Rollenspielen für die Xbox Series X(S und den PC. Mit „Avowed“ und „The Outer Worlds 2“ sollen die Spieler in den kommenden Jahren einige packende Abenteuer geboten bekommen. Je nachdem, wie erfolgreich beide Spiele werden, könnte der Fokus auch erst auf etwaige Nachfolger gelegt werden und ein „Fallout: New Vegas 2“ in den Hintergrund rücken.

Zumindest können sich Fans eines gewiss sein: Microsoft hat die Wünsche erhört und hofft den längst überfälligen Nachfolger zu dem beliebtesten „Fallout“-Ableger wahr werden zu lassen. Eine gesunde Portion Geduld sollte man jedoch mitbringen.

