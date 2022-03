Shadow Warrior 3: PS4-Version jetzt im Store und über PS Now erhältlich – Launch-Trailer

Zum Start in den März dürfen sich Gamer über gleich zwei Neuerscheinungen freuen: „Elex II“ und „Shadow Warrior 3“. Zum letztgenannten Titel ist jetzt der Launch-Trailer eingetroffen, den wir für euch im Folgenden eingebettet haben:

Die PS4-Version von „Shadow Warrior 3“ ist für 49,99 Euro im PlayStation Store erhältlich. Eine Current-Gen-Fassung wird (noch) nicht angeboten.

Erster Launch-Titel für PS Now

Zudem darf sich der First-Person-Shooter als das erste Spiel bezeichnen, das gleich zum Veröffentlichungstag über PlayStation Now verfügbar ist. Nutzer des Abonnementdienstes können sich den Titel also ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Das Angebot gilt bis zum 5. Juli dieses Jahres. Welche PS-Now Titel in diesem Monat sonst noch geboten werden, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wenn ihr den Abonnementdienst einmal ausprobieren wollt, könnt ihr eine Mitgliedschaft für 30 Tage buchen. Dafür zahlt ihr einen Betrag von 9,99 Euro. Wer sich direkt länger bindet, kann bezahlt pro Monat etwas weniger: Drei Monate kosten 24,99 Euro, während für ein Jahr 59,99 Euro verlangt werden.

Im dritten „Shadow Warrior“-Ableger verkörpert ihr erneut den Ninja Lo Wang. Gemeinsam mit seinem früheren Rivalen Orochi Zilla begibt er sich auf eine gefährliche Mission, um die Welt zu retten. Die beiden müssen einen mächtigen Drachen einfangen, der versehentlich in ihrer Dimension gelandet ist.

Um die gegnerischen Dämonen zu bekämpfen, greift Lo Wang erneut zu verrückten Schusswaffen und seinem Samuraischwert. Für eine rasante Fortbewegung macht er von Wallruns, Doppelsprüngen und einem Greifhaken Gebrauch.

