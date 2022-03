Elden Ring: Die 10 Charakterklassen mit Werten in der Übersicht

In der Spielwelt des Rollenspiel-Epos "Elden Ring" warten zahllose gefährliche Gegner auf euch. Eine wichtige Entscheidung liegt bereits vor dem Start eures Abenteuers an, nämlich die Wahl der Charakterklasse. Wir verraten euch, welche Klassen sich gut für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis eignen.

Mit „Elden Ring“ erschien endlich eines der meisterwarteten Spiele des Jahres im Handel. Bevor ihr in euer großes Abenteuer startet, müsst ihr euch jedoch für eine von insgesamt zehn Charakterklassen entscheiden. Diese stellen wir euch nachfolgend vor und geben euch Tipps, welche Klassen eher für Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis geeignet sind.

Bevor es losgeht: Alle Attribute im Überblick

Wichtig für jede Charakterklasse sind dabei übrigens die Attribute beziehungsweise Kategorien, in die ihr eure Runen investieren dürft. Diese dienen nicht nur als Währung im Rollenspiel, sondern auch als Erfahrungspunkte, mit denen ihr eure Figur stärker machen könnt. Die acht Kategorien im Rollenspiel sind:

Arkanenergie: Wichtig für bestimmte Beschwörungen und Zaubersprüche.

Wichtig für bestimmte Beschwörungen und Zaubersprüche. Geist: Beeinflusst euer Mana (FP) und die fokusbezogenen Resistenz. Dieser Wert ist besonders wichtig für Magie-Builds.

Beeinflusst euer Mana (FP) und die fokusbezogenen Resistenz. Dieser Wert ist besonders wichtig für Magie-Builds. Geschick: Wichtig, um fortgeschrittene Waffen nutzen zu können. Erhöht Angriffskraft von Waffen, verringert Wahrscheinlichkeit vom Pferd zu fallen und verkürzt Wirksamkeit von Zaubern.

Wichtig, um fortgeschrittene Waffen nutzen zu können. Erhöht Angriffskraft von Waffen, verringert Wahrscheinlichkeit vom Pferd zu fallen und verkürzt Wirksamkeit von Zaubern. Glaube: Wird für Beschwörungen benötigt und verstärkt diese.

Wird für Beschwörungen benötigt und verstärkt diese. Kondition: Steigert Ausdauer & physische Verteidigung eurer Spielfigur; wichtig für Nahkämpfer

Steigert Ausdauer & physische Verteidigung eurer Spielfigur; wichtig für Nahkämpfer Kraft: Eure Lebensenergie; steigert Feuer- & Giftresistenz.

Eure Lebensenergie; steigert Feuer- & Giftresistenz. Stärke: Wichtig für schwere Waffen. Erhöht eure Angriffsstärke bei gewissen Waffen.

Wichtig für schwere Waffen. Erhöht eure Angriffsstärke bei gewissen Waffen. Weisheit: Erhöht Zauberkraft und Anzahl, wie oft ihr Zauber wirken könnt.

Charakterklasse Nr. 1: Astrologe

Diese Klasse setzt vor allem auf Magie und startet passenderweise mit ein paar Zaubersprüchen und einem Stab im Inventar. Letzteren benötigt ihr, um in „Elden Ring“ Magie einsetzen zu können. Da Zauberei im Vergleich zu vorherigen From Software-Games diesmal eine größere Rolle spielt, ist es eine durchaus gute Klasse, zumal sie gute Startwerte in Intelligenz und Geist mitbringt.

Stufe: 6

6 Kraft: 9

9 Geist: 15

15 Kondition: 9

9 Stärke: 8

8 Geschick: 12

12 Weisheit: 16

16 Glaube: 7

7 Arkanenergie: 9

Allerdings ist der Astrologe nicht wirklich für Einsteiger geeignet und richtet sich eher an erfahrene „Souls“-Spieler. Es dauert recht lange, um eure Magie zu wirken, weshalb ihr euch in den Kämpfen nicht nur klug in der Arena positionieren, sondern auch immer euren Mana-Haushalt im Blick behalten müsst. Zudem dauert es relativ lange, bis ihr wirklich mächtige Zauber wirken könnt, weshalb die Klasse erst später ihr ganzes Potential entfaltet.

Charakterklasse Nr. 2: Bandit

Der Bandit startet mit einem Messer sowie Pfeil und Bogen ins Abenteuer und richtet sich ebenfalls vorwiegend an Fortgeschrittene. Das liegt vor allem daran, dass es eine Gameplay-technisch ziemlich anspruchsvolle Klasse ist. Sie verlangt von euch, entweder auf Tuchfühlung mit dem Feind zu gehen oder auf Distanz zu bleiben. Ein Mittelding ist mit dieser Klasse nur schwer realisierbar.

Stufe: 5

5 Kraft: 10

10 Geist: 11

11 Kondition: 10

10 Stärke: 9

9 Geschick: 13

13 Weisheit: 9

9 Glaube: 8

8 Arkanenergie: 14

Wenn ihr jedoch auf den Nervenkitzel der direkten Konfrontation und auf schnellen Nahkampf steht, ist diese Charakterklasse definitiv einen Blick wert. Ihr solltet jedoch darauf achten, dass ihr das Ausweichen mit dem Banditen möglichst schnell in Fleisch und Blut übergehen lasst, denn ihr seid zwar sehr flink unterwegs, allerdings haltet ihr verglichen mit anderen Klassen nur wenige Treffer aus.

Charakterklasse Nr. 3: Bekenner

Beim Bekenner handelt es sich um die erste Charakterklasse in „Elden Ring“, die wir bedenkenlos Anfängern des Genres empfehlen können. Das liegt unter anderem an den ziemlich ausbalancierten Startwerten. Diese Klasse setzt auf Beschwörungen, kann sich mit Schild und Schwert jedoch auch im Nahkampf behaupten.

Stufe: 10

10 Kraft: 10

10 Geist: 13

13 Kondition: 10

10 Stärke: 12

12 Geschick: 12

12 Weisheit: 9

9 Glaube: 14

14 Arkanenergie: 9

Was „Souls“-Neulingen ebenfalls entgegenkommen dürfte, ist die Tatsache, dass der Bettler mit einem speziellen Zauber ins Abenteuer startet. Dieser reduziert euren Fallschaden und die Geräusche, die eure Spielfigur beim Schleichen macht. Dadurch wird die Erkundung der Spielwelt etwas erleichtert.

Charakterklasse Nr. 4: Bettler

Beim Bettler handelt es sich um die einzige Klasse, die sich wirklich ausschließlich an „Souls“-Profis richtet. Das liegt insbesondere daran, dass dieser Charakter als einziger auf Stufe 1 startet und lediglich mit einem Knüppel bewaffnet ist. Darüber hinaus habt ihr keine weiteren Items oder Rüstungsgegenstände. Ihr müsst in den Kämpfen entsprechend noch besser auf der Hut sein als mit den übrigen neun Klassen.

Stufe: 1

1 Kraft: 10

10 Geist: 10

10 Kondition: 10

10 Stärke: 10

10 Geschick: 10

10 Weisheit: 10

10 Glaube: 10

10 Arkanenergie: 10

Besonders am Bettler ist jedoch, dass dieser als einziger mit komplett ausgeglichenen Werten startet: Jedes Attribut steht zum Beginn bei 10. Ihr habt hier also tatsächlich ein weißes Blatt, das ihr wirklich ganz nach euren Wünschen formen könnt, was diese Klasse zur vielseitigsten macht, da eben keine Stärke schon vorgegeben wurde. Da ihr euch hierfür allerdings mit den Mechaniken sehr detailliert auseinandersetzen müsst, ist sie für Neulinge ungeeignet.

Charakterklasse Nr. 5: Gefangene

Der Gefangene ist derweil vorwiegend für erfahrene Spieler einen Blick wert. Diese Charakterklasse setzt in Konfrontationen auf einen Mix aus Nahkampfaktionen mit einem Degen und Fernkampf mit Projektilzaubern. Auf den ersten Blick mag dies zwar nach einer guten Anfänger-Figur klingen, doch der Eindruck täuscht.

Stufe: 9

9 Kraft: 11

11 Geist: 12

12 Kondition: 11

11 Stärke: 11

11 Geschick: 14

14 Weisheit: 14

14 Glaube: 6

6 Arkanenergie: 9

Was die Sache für Neulinge erschwert, ist der Umstand, dass der Gefangene mit seinem Degen nur nach vorne zustechen kann. Im Gegensatz zu anderen Schwertern könnt ihr damit also nicht mehrere Gegner gleichzeitig in Schach halten. Der kleine Schild der Figur eignet sich zudem primär zum Parieren und eher weniger zum Blocken. Das Parieren ist eine nützliche Technik in „Elden Ring“, doch sie erfordert auch viel Übung.

Charakterklasse Nr. 6: Held

Der Held ist ebenfalls eher eine Charakterklasse für fortgeschrittene beziehungsweise erfahrene Spieler. Der Grund hierfür ist vor allem seine Startausrüstung. Ihr zieht beispielsweise mit einer großen Axt in den Kampf, die durchaus beachtlichen Schaden anrichten kann, im Gegenzug jedoch recht langsam ist.

Stufe: 7

7 Kraft: 14

14 Geist: 9

9 Kondition: 12

12 Stärke: 16

16 Geschick: 9

9 Weisheit: 7

7 Glaube: 8

8 Arkanenergie: 11

Des Weiteren trägt diese Figur anfangs lediglich eine leichte Rüstung und eignet sich daher nur bedingt für längere Konfrontationen im Nahkampf. Ihr haltet nämlich nur wenige Treffer aus und solltet euch primär aufs Ausweichen fokussieren. Wenn das genau euer Ding sein sollte, könnt ihr der Klasse durchaus eine Chance geben.

Charakterklasse Nr. 7: Krieger

Der Krieger ist eine besondere Charakterklasse, denn sie zieht als einzige mit zwei Schwertern hinaus in die Zwischenlande. Ihr könnt also sowohl in der linken als auch der rechten Hand einen Säbel führen und so sehr schnell eure zu Gegner bearbeiten. Doch natürlich ist auch diese Klasse nicht perfekt.

Stufe: 9

9 Kraft: 15

15 Geist: 10

10 Kondition: 11

11 Stärke: 14

14 Geschick: 13

13 Weisheit: 9

9 Glaube: 9

9 Arkanenergie: 7

Durch seine leichte Rüstung ist der Krieger sehr flink und genau so solltet ihr die Klasse idealerweise auch spielen: Mit gut getimten Aktionen den Attacken eurer Feinde ausweichen und dann im geeigneten Moment gnadenlos zuschlagen. Zudem hat auch diese Charakterklasse nur einen kleinen Schild, um Angriffe parieren zu können, was einiges an Training erfordert, weshalb wir diese Klasse auch eher erfahrenen Spielern ans Herz legen möchten.

Charakterklasse Nr. 8: Prophet

Der Prophet nutzt eine Kombination aus Nahkampf und Beschwörungen, um seine Gegner kleinzubekommen. Ihr startet mit einem Speer, der euch eine ordentliche Reichweite ermöglicht. Der Fokus liegt jedoch eher auf der Magie, für deren Nutzung ihr mit dieser Klasse für euer Abenteuer durchaus breit aufgestellt seid.

Stufe: 7

7 Kraft: 10

10 Geist: 14

14 Kondition: 8

8 Stärke: 12

12 Geschick: 8

8 Weisheit: 7

7 Glaube: 16

16 Arkanenergie: 11

Ihr könnt neben Feuer- und Heilungszaubern beispielsweise auch äußerst mächtige Drachenbeschwörungen nutzen. Dadurch spielt sich der Prophet angenehm flexibel, überfordert Anfänger jedoch dabei nicht.

Charakterklasse Nr. 9: Samurai

Der Samurai eignet sich dank seiner starken Startausrüstung besonders für „Souls“-Neulinge, ist davon abgesehen aber für jeden „Elden Ring“-Spieler eine Überlegung wert. Der Hauptgrund hierfür ist die Startwaffe, nämlich ein Uchigatana-Katana. die euch über den gesamten Spielverlauf hinweg gute Dienste leisten kann.

Stufe: 9

9 Kraft: 12

12 Geist: 11

11 Kondition: 13

13 Stärke: 12

12 Geschick: 15

15 Weisheit: 9

9 Glaube: 8

8 Arkanenergie: 8

Durch seine robuste Samurai-Rüstung ist dieser Charakter zudem ordentlich geschützt. Außerdem besitzt diese Klasse noch einen Bogen im Arsenal, was sie zu einer guten Allrounder-Figur macht. Sehr empfehlenswert!

Charakterklasse Nr. 10: Vagabund

Auch der Vagabund ist eine Allrounder-Klasse, die sich gerade für Anfänger sehr gut eignet. Die Rüstung bietet ordentlichen Schutz und mit seinem Schild, dem Langschwert und der Hellebarde seid ihr sehr gut ausgerüstet.

Stufe: 9

9 Kraft: 15

15 Geist: 10

10 Kondition: 11

11 Stärke: 14

14 Geschick: 13

13 Weisheit: 9

9 Glaube: 9

9 Arkanenergie: 7

Darüber hinaus sind die Attribute relativ ausgeglichen, was es euch erlaubt, diese Charakterklasse sehr frei euren Wünschen entsprechend zu formen und an euren Spielstil anzupassen. Mit einem Vagabund als Startklasse könnt ihr als Neuling eigentlich nicht viel falsch machen.

Damit sind wir nun auch am Ende unseres kleinen Guides angekommen. Falls ihr noch weitere Tipps zu „Elden Ring“ benötigen solltet, schaut euch sehr gerne unsere weiteren Artikel zum Rollenspiel an. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß bei der Erkundung der Zwischenlande.

Für welche Klasse habt ihr euch zum Start von „Elden Ring“ entschieden?

