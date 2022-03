Weird West: Neues Video verdeutlicht die Konsequenzen eurer Entscheidungen

Nach diversen Verschieben wird das etwas andere Action-Rollenspiel „Weird West“ Ende des Monats für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Kurz vor dem Release bedachten uns die verantwortlichen Entwickler der WolfEye Studios mit einem weiteren Video zu „Weird West“, das uns zum einen frische Gameplay-Szenen liefert. Darüber hinaus wird auf die Art und Weise eingegangen, wie sich eure Entscheidungen auf den weiteren Spielverlauf und das Verhalten der NPCs auswirken. So ist es in „Weird West“ möglich, sich dem Guten zu verschreiben oder als Outlaw durch die Spielwelt zu ziehen.

Das gefährliche Leben eines Outlaws

Begeht ihr in der Welt von „Weird West“ ein Verbrechen, werdet ihr zunächst vom Gesetz verfolgt und möglicherweise eingesperrt. Mittels entsprechender Strafzahlungen gelangt ihr anschließend wieder in Freiheit. Allerdings ist es auch möglich, kurzerhand aus dem Gefängnis auszubrechen. Dies bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Je nach Stadt heften sich nach dem Ausbruch Kopfgeldjäger an eure Fersen und machen Jagd auf euch.

„Weird West“ erscheint am 31. März 2022 für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One. Abonnenten des Xbox Game Pass können des ungewöhnliche Action-Rollenspiel zum Launch ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen. Weitere Details und Eindrücke zum neuen Werk der WolfEye Studios warten wie gehabt in unserer Themen-Übersicht auf euch.

