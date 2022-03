Dying Light 2: Großer Patch nächste Woche – Death-Loop-Problem, Ragdoll-Animationen und mehr

Für das Zombiespiel "Dying Light 2", das seit der Veröffentlichung mit einem lästigen Death-Loop-Problem zu kämpfen hat, ist ein wichtiges Update in Arbeit.

Techland ist mit der Verbesserung von „Dying Light 2“ noch lange nicht fertig. In der nächsten Woche soll in diesem Zusammenhang ein Patch veröffentlicht werden, der unter anderem das Death-Loop-Problem behebt, über das einige Spieler klagen.

Bei den betroffenen Spielern wird Aiden nach seinem Bildschirmtod in einem nahegelegenen Unterschlupf wiederbelebt, der jedoch weit vom notwendigen Missionsgebiet entfernt ist. Er stirbt erneut, taucht wieder auf und ist in einem sich ständig wiederholenden Zyklus gefangen, der es unmöglich macht, die Mission neu zu beginnen oder im Spiel voranzukommen.

Für Konsolen etwas später

Laut Techland wird das Death-Loop Problem mit dem kommenden Patch der Vergangenheit angehören. Hinzukommen weitere Fehlerbehebungen, die sich den seltsamen Ragdoll-Animationen und Problemen mit der Benutzeroberfläche annehmen. Einzelheiten wurden zu diesen Punkten nicht genannt.

Einen genauen Termin gibt es für das neue Update nicht. Es soll irgendwann „nächste Woche“ erscheinen, wie die Entwickler in einem Tweet verlauten ließen. Das gilt zumindest für die PC-Version. Konsolenspieler sind „ein paar Tage später“ an der Reihe.

Im Techland-Tweet heißt es im Wortlaut: „Liebe Spieler, zusätzlich zu den Hotfixes arbeiten wir derzeit an einem großen Patch für PC und Konsolen. Dieser Patch wird Korrekturen für Death-Loop, Ragdoll-Animationen, Benutzeroberfläche und mehr enthalten! Wir planen, ihn für PC-Spieler nächste Woche zur Verfügung zu stellen, während Konsolenspieler ihn ein paar Tage später erhalten könnten.“

Auch interessant: Auf die Frage eines Spielers im Twitter-Thread zum Patch betonte Techland, dass man darüber nachdenkt, „Dying Light 2“ einen neuen Game+ Modus hinzuzufügen. Es sei aber „noch zu früh, etwas zu versprechen“.

Mehr zu Dying Light 2:

Veröffentlicht wurde „Dying Light 2“ am 4. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Wenig später folgten die ersten Download-Drops. Mehr zur Techland-Produktion und zu den Erweiterungen erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren