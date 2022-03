Wie die Entwickler von EA Motive bekannt gaben, dürfen wir uns in dieser Woche über einen neuen Livestream zum Remake von "Dead Space" freuen. In diesem wird uns das Studio ein weiteres Mal frische Eindrücke aus der laufenden Entwicklung liefern.

Aktuell arbeiten die „Star Wars: Squadrons“-Macher von EA Motive an einem groß angelegten Remake des Surival-Horror-Klassikers „Dead Space“.

Nachdem es um das Projekt in den vergangenen Monaten recht still wurde, kündigte das Studio nun einen weiteren Livestream an, der in dieser Woche stattfinden wird. Genauer gesagt am kommenden Freitag, den 11. März 2022 um 19 Uhr unserer Zeit. Was es genau zu sehen gibt, wurde im Zuge der Ankündigung nicht verraten. Stattdessen ist bisher nur von weiteren Eindrücken aus der laufenden Entwicklung die Rede.

Ein Remake auf Basis der Frostbite-Engine

Das Remake zu „Dead Space“ entsteht auf Basis der Frostbite-Engine und wird zu einem bisher nicht näher konkretisierten Termin für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnten Electronic Arts beziehungsweise die Entwickler von EA Motive eine Veröffentlichung im diesjährigen Herbst planen. Während die Geschichte von „Dead Space“ weitestgehend unangetastet bleibt, warten im Remake des Horror-Abenteuers diverse spielerische Neuerungen.

Weitere Meldungen zum Dead Space-Remake:

Beispielsweise wurde im vergangenen Jahr bestätigt, dass die Zerstückelungsmechaniken im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 2008 deutlich erweitert wurden und nun ein noch strategischeres Vorgehen ermöglicht. Darüber hinaus halten verschiedene Zugänglichkeits-Features Einzug, mit denen die Macher von EA Motive dafür sorgen möchten, dass das Remake von „Dead Space“ eine breitere Zielgruppe anspricht, als es noch beim Original der Fall war.

Wann mit der Enthüllung weiterer Details und Eindrücke zum „Dead Space“-Remake zu rechnen ist, wurde bisher nicht verraten. Sollten sich die Berichte um einen Release im Herbst dieses Jahres bewahrheiten, dann können wir aber wohl von einer Präsentation der Neuauflage im Rahmen des jährlichen „EA Play Live“-Events ausgehen. Dieses findet traditionell im Juni statt.

Weitere Meldungen zu Dead Space.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren