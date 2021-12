Dead Space: Remake offenbar seit Mitte 2020 in Arbeit

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von EA Motive aktuell an einem Remake zum Survival-Horror-Klassiker "Dead Space". Wie sich diversen Lebensläufen der involvierten Angestellten entnehmen lässt, scheint sich die Neuauflage seit Mitte 2020 in Arbeit zu befinden.

Im Juli dieses Jahres machten die Verantwortlichen von Electronic Arts endlich Nägel mit Köpfen und kündigten die laufenden Arbeiten am Remake von „Dead Space“ endlich offiziell an.

Für die Entwicklung des Remakes ist das Studio EA Motive zuständig, das zuletzt mit „Star Wars: Squadrons“ auf sich aufmerksam machte. Wie die englischsprachigen Kollegen von Wccftech unter Berufung auf verschiedene Lebensläufe berichten, scheint sich das Remake seit dem vergangenen Sommer in Entwicklung zu befinden. Dies lassen zumindest die LinkedIn-Profile diverser EA Motive-Mitarbeiter vermuten, in deren Lebensläufen das Remake zu „Dead Space“ auftaucht.

Release offenbar für Herbst 2022 angesetzt

Während Gameplay-Tech-Lead Pierre-Vincent Bélisle beispielsweise seit Oktober 2020 am „Dead Space“-Remake arbeitet, ist Senior-Environment-Artist Xavier Perreault seit September 2020 in die Entwicklung involviert. Senior-Producer Philippe Ducharme und Senior-VFX-Artist Maximilien Faubert wiederum arbeiten seit August beziehungsweise Juli 2020 an der Rückkehr der beliebten Horror-Marke.

Weitere Meldungen zum Remake von Dead Space:

Das Remake zu „Dead Space“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird sich laut Entwicklerangaben sowohl an langjährige Fans der Reihe als auch komplette Neulinge rechnen. Neben einer aufpolierten und auf die moderne Hardware zugeschnittenen Grafik bekommt die Neuauflage eine komplett überarbeitete Zerstückelungsmechanik spendiert.

Einen Releasetermin spendierte EA dem „Dead Space“-Remake bisher nicht. Unbestätigten Berichten zufolge sollen die Verantwortlichen allerdings einen Release im Herbst 2022 anpeilen.

Quelle: Wccftech

Weitere Meldungen zu Dead Space.