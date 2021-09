Dead Space Remake: Feedback der Nutzer wird analysiert – Neue Infos erst 2022

Das Remake zu "Dead Space" entsteht bei EA Motive.

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von EA Motive aktuell an einem Remake des beliebten Horror-Titels „Dead Space“ aus dem Jahr 2008.

Vor ein paar Tagen ermöglichte das Studio den Spielern im Rahmen eines Streams einen ersten Blick auf die frühe Entwicklung des „Dead Space Remakes“. In einem aktuellen Statement wiesen die Macher von EA Motive darauf hin, dass das Studio im Anschluss an den Stream reichlich Feedback erreichte, das aktuell analysiert wird. Dies wiederum habe zur Folge, dass wir in diesem Jahr nicht mehr mit neuen Details zur Neuauflage von „Dead Space“ rechnen sollten.

Entwickler bedanken sich für das Feedback

„Vielen Dank, dass ihr letzte Woche unseren Livestream eingeschaltet habt“, so EA Motive. „Wir haben es wirklich genossen, all Ihr Feedback und Ihre Reaktionen zu sehen und zu hören. Es war uns wichtig, Ihnen frühzeitig einen Einblick in unsere Arbeit zu geben, damit Sie uns Ihre Meinung sagen können. Wir werden weiterhin euer Feedback und eure Erwartungen an das Remake von Dead Space lesen.“

Und weiter: „Alles, was wir gezeigt haben, befand sich noch in Arbeit, was bedeutet, dass wir an Dingen wie Isaacs Anzug, der Ästhetik und dem Ambiente des Ishimura weiter arbeiten. […] Wir werden jetzt mit Hochdruck an dem Spiel arbeiten und uns etwas Zeit nehmen, um alle Gedanken, Theorien und Vorschläge zu überprüfen, die ihr alle mit uns geteilt habt. Wir freuen uns darauf, euch nächstes Jahr zu zeigen, wie ihr das Spiel mitgestaltet habt.“

Das Remake zu „Dead Space“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

