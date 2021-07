Dead Space: Dank neuer Optionen – Remake soll zugänglicher werden

Das Remake zu "Dead Space" entsteht bei EA Motive.

In der vergangenen Woche kündigten Electronic Arts und die Entwickler von EA Motive die laufenden Arbeiten am Remake von „Dead Space“ auch offiziell an.

Im Gespräch mit den Kollegen von IGN gingen die Macher von EA Motive etwas näher auf die verfolgten Pläne ein und ließen in Person von Creative-Director Roman Campos-Oriola verlauten, dass mit der Neuauflage eine größere Zielgruppe angesprochen werden soll als noch mit dem Original aus dem Jahr 2008. Um dieses Ziel zu erreichen, werden unter anderem optionale Optionen Einzug halten, die für eine zugänglichere Spielerfahrung sorgen..

Spielern sollen verschiedene Optionen geboten werden

„Etwas, das für uns auch sehr wichtig ist, was es vor zwölf Jahren noch nicht gab… sind all diese Optionen oder verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu spielen, wie Sie es möchten. All diese Elemente der Zugänglichkeit werden für uns definitiv etwas Wichtiges sein, um das Dead Space-Erlebnis für eine breitere Gruppe von Menschen zu öffnen, die nicht unbedingt die Möglichkeit hatten oder das Spiel spielen konnten, als es herauskam“, führte Campos-Oriola aus.

In den vergangenen Monaten setzten verschiedene Entwickler auf entsprechende Optionen. So wurden beispielsweise „Ratchet & Clank: Rift Apart“ oder der kommende Action-Plattformer „Psychonauts 2“ mit diversen Optionen versehen, mit denen die Spieler den Schwierigkeitsgrad individuell anpassen konnten.

Das Remake zu „Dead Space“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Einen Releasetermin bekam die Neuauflage bisher nicht spendiert.

