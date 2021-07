Ratchet & Clank Rift Apart: Fokus liegt laut Insomniac nicht mehr auf dem Hardcore-Gamer

In einem Interview sprachen die Entwickler von Insomniac Games über den Schwierigkeitsgrad von "Ratchet & Clank: Rift Apart" beziehungsweise von Spielen im Allgemeinen. Wie es unter anderem heißt, sind die Zeiten, in denen sich Videospiele ausschließlich über ihren Schwierigkeitsgrad definieren, längst vorbei.