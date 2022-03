Elemental Games: Avalanche-Gründer haben neues Studio für Open World-Erlebnisse eröffnet

Elemental Games ist ein junges Entwicklerstudio in Schweden, das im letzten Jahr von den Avalanche-Gründern eröffnet wurde. Das Team arbeitet bereits an einer originären Marke, das über ein Open World-Setting verfügen wird.

Schon im August 2021 gründeten mehrere Co-Founder der Avalanche Studios Group ein neues Entwicklerstudio. Jetzt wurde die Eröffnung von Elemental Games offiziell bekanntgegeben. Das Studio befindet sich in Stockholm und soll zukünftig „qualitativ hochwertige Open-World-Erlebnisse“ hervorbringen. Die Produktionen sollen aus einer „kreativ und finanziell unabhängigen Position heraus“ entstehen.

Neue Marke in Arbeit

Der erste Titel ist bereits in Arbeit. Dabei soll es sich um „originäres geistiges Eigentum“ handeln. Das Gründerteam setzt sich aus erfahrenen Entwicklern zusammen, die vorher bei Studios wie EA DICE, Epic Games und Ubisoft tätig waren. Dort haben sie an Titeln wie „Fortnite“ oder „Battlefield 1“ gearbeitet, manche auch an Epics Unreal Engine. Ein paar des Teams haben zudem an Kinofilmen wie zum Beispiel „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ oder „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ mitgewirkt.

Um das Open World-Genre weiterzuentwickeln, sollen die Erfahrungen aus „Just Cause“, „Mad Max“, „Rage 2“ und anderen Avalanche-Projekten genutzt werden.

Zur Entwicklung von AAA-Spielen teilt Mitbegründer Linus Blomberg mit: „Große Unternehmen sind in ihrer Fähigkeit, neue Wege zu gehen, oft eingeschränkt, da die Investoren sich auf kurzfristige finanzielle Ziele konzentrieren. In diesem Umfeld ist es eine Herausforderung, explorative Entwicklung zu betreiben und innovativ zu sein sowie das Medium in Bereichen wie Geschlechterstereotypen und Romantisierung von Gewalt voranzubringen.“

Das Ziel von Elemental Games laute, „das Beste aus der AAA- und der Indie-Entwicklung zu vereinen.“ Unter anderem soll eine eigene Open World-Technologie entwickelt, das Rad aber auch nicht neu erfunden werden. Deshalb wird in bestimmten Bereichen mit externen Partnern zusammengearbeitet.

Neue Informationen sind bereits nächste Woche auf der Game Developers Conference (GDC) zu erwarten.

