DE-Charts im Februar 2022: Horizon Forbidden West und Elden Ring entern die Spitze

In regelmäßigen Abständen versorgt uns Game, der Branchenverband der deutschen Videospiel-Industrie, mit interessanten Statistiken und Berichten zum deutschen Videospielmarkt.

Heute veröffentlichte der Branchenverband die hiesigen Software-Charts aus dem Monat Februar 2022. Während sich From Softwares neues Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“ bei unseren europäischen Nachbarn in den vergangenen Wochen die Spitze der Charts sicherte, reichte es in Deutschland im vergangenen Monat lediglich für den dritten Platz – trotz der Tatsache, dass „Elden Ring“ mit dem PC, der PlayStation 4, der PlayStation 5, der Xbox One und der Xbox Series X/S für gleich fünf Plattformen veröffentlicht wurde.

Zum meistverkauften Titel in Deutschland schwang sich im Februar 2022 das von Guerrilla Games entwickelte und für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlichte Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ auf. Wie sich die Verkäufe hierzulande auf die PS4 beziehungsweise die PS5 verteilen, geht aus den Angaben von Game leider nicht hervor.

Abgerundet werden die Top 3 der deutschen Software-Charts vom Switch-exklusiven Rollenspiel „Pokémon-Legenden: Arceus“ aus dem Hause Nintendo, das im Januar 2022 noch den Spitzenplatz der deutschen Software-Charts inne hatte. Auf den weiteren Plätzen folgen mit dem Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ und der Minispielsammlung „Mario Party Superstars“ zwei weitere Switch-Titel.

Anbei die Übersicht über die 20 erfolgreichsten Spiele im Februar 2022.

