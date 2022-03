Uncharted Legacy of Thieves Collection: Steam-Datenbank nennt Releasetermin für den PC

Während die PlayStation 5 Anfang des Jahres mit der "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" bedacht wurde, lässt die PC-Version weiter auf sich warten. In den Datenbanken von Steam wurde nun allerdings ein möglicher Releasetermin für den PC entdeckt.

Im vergangenen Jahr kündigten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Naughty Dog die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ genannte Sammlung für die PlayStation 5 und den PC an.

Während die PS5-Version der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ bereits Anfang 2022 veröffentlicht wurde, lässt die Umsetzung für den PC weiterhin auf sich warten. Nachdem es um die PC-Fassung in den vergangenen Wochen recht still wurde, tauchte in der Datenbank der digitalen Vertriebs- und Gaming-Plattform Steam nun ein möglicher Releasetermin zur Spielesammlung auf.

Aus dem entsprechenden Eintrag geht hervor, dass die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ ab dem 15. Juli 2022 auf Steam verfügbar sein wird. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, allerdings erwies sich die Steam-Datenbank in der Vergangenheit immer wieder als eine verlässliche Quelle.

Zwei Uncharted-Abenteuer in einem überarbeiteten Format

Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ setzt sich aus den beiden Action-Adventures „Uncharted 4: A Thief’s End“ auf der einen sowie „Uncharted: The Lost Legacy“ auf der anderen Seite zusammen. Die beiden Titel bekamen im Zuge der Neuveröffentlichung diverse technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung, optimierte Texturen, eine stabilere Framerate und mehr spendiert. Verzichten muss man allerdings auf die Mehrspieler-Komponente des Originals.

„Gehe auf die Suche nach deinem Vermächtnis und hinterlasse deine Spuren auf der Karte in Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Erlebe die spannende, kinoreife Erzählweise von Naughty Dog und die größten Action-Sequenzen der ikonischen Blockbuster-Reihe“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Entdecke verlorene Geschichte zusammen mit den charismatischen, aber komplexen Dieben Nathan Drake und Chloe Frazer, während sie voller Erstaunen die Welt bereisen und auf außergewöhnlichen Abenteuern vergessenen Legenden hinterherjagen.“

Sollten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog den Releasetermin der PC-Version bestätigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

