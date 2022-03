Borderlands 3: Crossplay-Support für PS4- und PS5-Konsolen kommt

Im Juni des vergangenen Jahres wurde in „Borderlands 3“ das Crossplay freigeschaltet, was PC- und Xbox-Spielern die Möglichkeit gab, gemeinsam loszuziehen. Die PlayStation-Community blieb beim Crossplay bisher außen vor.

Sony erklärte damals nicht, warum Crossplay auf PS5 oder PS4 nicht unterstützt wird. Doch mittlerweile scheint der PS5-Hersteller die Meinung geändert zu haben. Mit einem geplanten Update soll das Crossplay auch für PS5 und PS4 eingeführt werden. Einzelheiten zum Zeitplan wurden nicht genannt.

Update zusammen mit Tiny Tina’s Wonderlands?

Die Änderung der Richtlinien hängt wahrscheinlich mit der Nachricht zusammen, dass der kommende „Borderlands“-Ableger „Tiny Tina’s Wonderlands“ vollständiges Crossplay auf PlayStation-Konsolen bieten wird.

Der Gearbox-Chef Randy Pitchford twitterte: „Tiny Tina’s Wonderlands wird am 25. März mit vollem Crossplay für alle Plattformen zum Launch erscheinen, einschließlich PlayStation. Unglaubliche Arbeit von den Ingenieuren bei Gearbox Software, mit einem Dank an unsere Partner bei 2K Games und den First Partys, einschließlich Sony, für die gemeinsame Arbeit daran.“

Es wäre nicht verwunderlich, wenn das Update für die Crossplay-Unterstützung von „Borderlands 3“ am Launchtag von „Tiny Tina’s Wonderlands“ erscheinen würde. Zumindest können sich PlayStation-Spieler darauf einstellen, „Borderlands 3“ in absehbarer Zeit mit ihren Freunden auf anderen Plattformen spielen zu können.

„Tiny Tina’s Wonderlands“ wird am 25. März 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC auf den Markt gebracht. Im neuen Abenteuer tritt der Fatemarker, ein neuer Charakter aus dem Tabletop-Spiel „Bunkers and Badasses“, gegen den Drachenlord an, um das Königreich zu retten. Nähere Informationen zur Geschichte sind in unserer News-Übersicht zu „Tiny Tina’s Wonderlands“ zusammengefasst.

