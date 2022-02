Tiny Tinas Wonderlands: 24 Minuten Koop-Gameplay aus dem Loot-Shooter

Gearbox Software und 2K Games haben heute einen ausführlichen Gameplay-Walktrough zu „Tiny Tina’s Wonderlands“ hochgeladen. Drei Spieler bekämpfen hier gemeinsam Kobolde, Trolle, Drachen und andere Fabelwesen. Weil der Loot-Shooter über eine Koop-Funktion verfügt, können bis zu drei Spieler gemeinsam in den Kampf ziehen.

Der optionale Mount Craw wird gesäubert

Drei große Umgebungen werdet ihr im Spiel erkunden dürfen: The Weepwild Dankness, The Fearamid und Mount Craw. Die Letztgenannte davon seht ihr im Video. Es handelt sich dabei um eine verschneite Berglandschaft, in der hauptsächlich Trolle und Kobolde zuhause sind. Der Entwickler merkt an, dass dieses Areal optional ist und daher nicht zwingend gemeistert werden muss.

Als Spinoff zur „Borderlands“-Reihe ist die visuelle Ähnlichkeit unverwechselbar. Beim Gameplay sind ebenfalls Parallelen zu erkennnen: RPG-Elemente spielen erneuteine wichtige Rolle, weshalb ihr zu Beginn unter verschiedenen Klassen auswählen dürft. Wegen des speziellen Multiklassen-Systems könnt ihr dabei zwei Klassen miteinander kombinieren.

Schon vor drei Wochen veröffentlichte 2K Games ein umfangreiches Gameplay-Video zum Spiel. Darin zu sehen war eine gänzlich andere Umgebung, durch die sich der Spieler alleine gekämpft hat.

Weitere Meldungen zu „Tiny Tinas Wonderlands“:

„Tiny Tina’s Wonderlands“ erscheint am 25. März für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Weil Anfang Februar der Goldstatus verkündet wurde, können sich die Spieler auf einen pünktlichen Release verlassen.

Weitere Meldungen zu Tiny Tina's Wonderlands.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren