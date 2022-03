Relayer: Spielmechaniken & Features im ausführlichen Gameplay-Trailer vorgestellt

In der kommenden Woche wird das Science-Fiction-Rollenspiel "Relayer" für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Passend zum nahenden Release wurde ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem ausführlich auf die Features und die Spielmechaniken von "Relayer" eingegangen wird.

Mit „Relayer“ findet in der kommenden Woche das neueste Projekte des japanischen Studios Kadokawa Games den Weg in den Westen und wird unter anderem für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht.

Passend zur nahenden Veröffentlichung stellten die Entwickler einen ausführlichen Gameplay-Trailer bereit, der es auf eine Länge von mehr als sechs Minuten bringt. Im Rahmen des neuen Videos wird ausführlich auf die Features und die Spielmechaniken eingegangen, die in der Welt von „Relayer“ auf euch warten.

Wer vor dem Kauf zunächst einen Blick das gebotene Gameplay werfen möchte, ist bei dem neuen Trailer also genau richtig.

Ein Mecha-SRPG der nächsten Generation

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei „Relayer“ spielerisch mit einem strategischen Rollenspiel zu tun, in dem ihr mächtige Mecha durch die Schlachten dirigiert. „Befehlige ein Schwadron aus Stellarstreitern, humanoiden Waffen, die mit Technologie uralter außerirdischer Zivilisationen entwickelt wurden, um die Erde vor den einfallenden Relayern zu schützen. Circa 100 einzigartige Zwischensequenzen während des Kampfes und des Spiels und komplett in hoher Qualität und in 3D illustrierte Karten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Relayer“ erscheint hierzulande am 24. März 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Im PlayStation Store wartet eine kostenlose Demo auf interessierte Spieler und Spielerinnen, die euch die Möglichkeit bietet, euch vor einem möglichen Kauf selbst von dem zu überzeugen, was in dem Science-Fiction-Rollenspiel spielerisch geboten wird.

Wer der besagten Probefassung eine Chance geben möchte, wird hier fündig.

