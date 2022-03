Tales of: Produzent Tomizawa deutet erneut Remaster und Remakes an

Tales of:

In einem aktuellen Interview äußerte Serien-Produzent Yusuke Tomizawa erneut den Wunsch, ausgewählte Ableger der beliebten Rollenspiel-Serie "Tales of" in einer überarbeiteten Version zurückzubringen. Konkrete Ankündigungen ließ er sich allerdings nicht entlocken.

Im Rahmen eines aktuellen Interviews sprach Yusuke Tomizawa, der derzeit verantwortliche Serien-Produzent hinter der „Tales of“-Reihe, noch einmal über das 25. Jubiläum und die Zukunft der beliebten Rollenspielserie.

Zunächst wies Tomizawa darauf hin, dass sich die Entwickler für das Feedback, das sie nach der Veröffentlichung von „Tales of Arise“ im vergangenen Sommer erreichte, bedanken möchten. Dieses wird laut Tomizawa akribisch analysiert und soll bei kommenden Projekten berücksichtigt werden. Ein weiteres Thema, über das in dem Interview gesprochen wurde, waren mögliche Remaster beziehungsweise Remakes, an denen der Serien-Produzent laut eigenen Angaben gerne arbeiten würde.

Laut eigenen Angaben würde sich Tomizawa hier vor allem auf ältere Titel konzentrieren, um der Community die Möglichkeit zu bieten, die Klassiker nachzuholen oder noch einmal zu spielen.

Konkrete Ankündigungen lassen weiter auf sich warten

Konkrete Titel nannte Tomizawa allerdings nicht und führte lediglich aus: „Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn Sie ein Spiel lieben, aber keine Möglichkeit haben, es einfach noch einmal zu spielen. Wie beispielsweise PlayStation 2-Titel. Ich werde nicht in der Lage sein, die ganze Situation sofort zu ändern. Aber ich glaube definitiv, dass die Marke als Ganzes eine neue Wendung nehmen muss, um auf diese Gefühle zu reagieren. Wir besprechen intern, was wir nach Arise im Jahr 2022 tun und was wir für das bevorstehende 30-jährige Jubiläum tun sollen.“

Der Serien-Produzent ergänzte: „Wir müssen unsere Bemühungen fortsetzen, damit unsere Smartphone- und Konsolenspiele und alle anderen Spiele der Marke Tales of genossen und geliebt werden können. Wir werden weiterhin das Feedback aller lesen, während wir auf diese Ziele hinarbeiten, also unterstützen Sie uns bitte weiterhin.“

Welche Tales of-Klassiker sollten eurer Meinung nach einem Remaster oder gar einem Remake bedacht werden? Verratet es uns in den Kommentaren.

