Tales of: Producer möchte zum 30. Jubiläum „etwas Aufregendes“ abliefern

Mittlerweile sind seit dem Japan-Release des ersten „Tales of“-Titels in Form von „Tales of Phantasia“ für das Super Nintendo im Jahr 1995 fast 27 Jahre ins Land gezogen.

Somit wird die „Tales of“-Reihe im Jahr 2025 ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Wie Serien-Producer Yusuke Tomizawa im Gespräch mit der japanischen Famitsu verriet, machen sich die Verantwortlichen intern bereits Gedanken um die bevorstehenden Feierlichkeiten. Eigenen Angaben zufolge würde Tomizawa zum 30. Jubiläum der „Tales of“-Reihe gerne „etwas Aufregendes“ veröffentlichen. Näher ins Detail ging er allerdings nicht und ließ somit ausreichend Raum für Spekulationen.

Tomizawa möchte die Wünsche der Spieler erfüllen

„Die Serie wird 2025 ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Anstatt ein ‚Gedenkwerk‘ zu machen, nur weil es das 30-jährige Jubiläum der Serie wäre, würde ich gerne etwas machen, das die Fans wollen. Ich denke, wir sollten für ein breiteres Angebot von Tales of-Titeln und Erlebnissen für die Konsolen sorgen. Ganz zu schweigen von der regelmäßigen Entwicklung neuer Titel“, ergänzte der für „Tales of“ verantwortliche Serien-Producer.

Und weiter: „Ich habe jedoch nicht die Absicht, die Forderung zu ignorieren, vergangene Werke innerhalb der Serie zu portieren oder neu zu machen. Es ist sehr schwierig zu entscheiden, in welcher Reihenfolge und in welcher Form. Aber ich möchte sagen, dass das Team versuchen wird, etwas zu schaffen, durch das sich alle Tales of-Fans auf das 30-jährige Jubiläum freuen werden.“

In der Vergangenheit wies Tomizawa bereits darauf hin, dass er ältere Ableger der „Tales of“-Reihe gerne in Form von Remastern beziehungsweise Remakes für die aktuellen Konsolen veröffentlichen würde. Gut denkbar also, dass die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum genutzt werden, um das eine oder anderen neue Projekt anzukündigen.

