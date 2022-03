Sherlock Holmes Chapter One: M for Mystery-DLC veröffentlicht und Statement zur aktuellen Situation

Für "Sherlock Holmes Chapter One" wurde eine neue Erweiterung veröffentlicht. Gleichzeitig widmet sich Frogwares der aktuellen Lage in der Ukraine und der Zukunft des Studios.

Für „Sherlock Holmes Chapter One“ wurde der letzte kostenpflichtige DLC veröffentlicht, der auf den Namen „M for Mystery“ er hört. Er steht für PS5, Xbox Series X/S und PC zum Download bereit.

Den Entwicklern zufolge umfasst „M for Mystery“ mehr als zwei Stunden Gameplay, die euch mit einer neuen Geschichte konfrontieren: „Ein gerissener Spion hat einen von Mycrofts Agenten überlistet und es geschafft, vertrauliche Dokumente zu stehlen. Sherlock muss sich nun einer schattenhaften Gestalt stellen, die nur als ‚M‘ bekannt ist, während er versucht, die Arbeit eines Meisterspions und Saboteurs zu enträtseln.“

Erklärung zur Situation der Entwickler

„M for Mystery“ kannoder als Teil des „Sherlock Holmes: Chapter One Season Pass“ erworben werden, der mitund ebenfalls die DLCs „Saints and Sinners“, „Beyond a Joke“ und „Mycroft’s Pride“ enthält.

Während die Veröffentlichung von Spielen oder neuen Inhalten für die meisten Entwickler ein Grund zum feiern ist, schlägt die Stimmung bei Frogwares momentan in eine andere Richtung. Darauf aufbauend gab das ukrainische Studio eine Erklärung heraus, der sich entnehmen lässt, wie sich das Unternehmen an den Krieg anpasst, der dessen Heimatland in großen Teilen verwüstet.

Das Statement von CEO Wael Amr im Wortlaut:

„Einfach ausgedrückt: Wir müssen das Studio am Leben erhalten und es nach besten Kräften am Laufen halten, jetzt mehr denn je. Von niemandem im Team wird erwartet, dass er arbeitet, nur von denen, die es können und wollen.

Einige aus dem Team haben sich als Vollzeit-Freiwillige an den humanitären Bemühungen im ganzen Land beteiligt. Andere haben sich den Verteidigungskräften angeschlossen. Die übrigen befinden sich an verschiedenen, sichereren Orten im Ausland oder im Land und haben sich bereit erklärt, aus der Ferne zu arbeiten. Und wir bezahlen all diese Menschen im Team weiterhin. Diejenigen, die kämpfen oder sich freiwillig melden, erhalten bei Kriegsende einen Platz im Team.

Aber im Wesentlichen sind es die Mitarbeiter, die entweder aus der Ukraine in die benachbarten EU-Länder geflohen sind, oder die, die in sicherere Gebiete umgezogen sind, die Frogwares im Moment am Laufen halten. Wir sind ein unabhängiges Studio ohne externe Finanzierung, Investoren oder eine Muttergesellschaft, die uns über Wasser hält.

Es liegt also allein an uns und an der Unterstützung unserer Spieler, die unsere Spiele spielen wollen, dieses Studio am Leben zu erhalten. Und je länger sich dieser Krieg hinzieht, desto mehr erkennen wir und die Menschen in der ganzen Ukraine, dass sie, auch wenn sie nicht direkt an den Kämpfen beteiligt sind, die Dinge irgendwie am Laufen halten müssen. Damit wir, wenn alles vorbei ist und es an der Zeit ist, wieder aufzubauen und neu zu beginnen, nicht bei Null anfangen.“

Falls ihr mit „Sherlock Holmes Chapter One“ Spaß hattet und mehr von den Entwicklern sehen möchtet, ist der Erwerb der heutigen Erweiterung sicherlich eine gute Investition. Sofern ihr mit dem Spiel noch gar nicht in Berührung gekommen seid: Für rund 45 Euro könnt ihr „Sherlock Holmes Chapter One“ im PlayStation Store kaufen.

