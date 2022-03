Deliver Us The Moon: Veröffentlichungstermin der PS5-Version bekannt

Deliver Us The Moon:

Vor einer Weile verkündete Publisher Wired Productions die Arbeiten an einer "Deliver Us The Moon"-Neuauflage. Jetzt haben die Verantwortlichen das Releasedatum mittels eines kurzen Trailers bekanntgegeben.

"Deliver Us The Moon" lässt euch den Mond erkunden.

Die Neuauflage von „Deliver Us The Moon“ hat einen Termin. Am 19. Mai erscheint das Science-Fiction-Abenteuer für PS5 und Xbox Series X/S.

Als Astronaut alleine auf dem Mond

Genauer beschrieben haben wir es mit einem spielbaren Thriller zu tun, der in einem apokalyptischen Setting angesiedelt ist. Die lebensnotwendigen Ressourcen auf der Erde sind erschöpft, weshalb die Menschen eine Kolonie auf dem Mond errichtet haben. Als diese verschwindet, begibt sich ein Astronaut auf den Erdtrabant, um der Sache auf den Grund zu gehen. Von seinem Handeln hängt das Überleben der gesamten Menschheit ab.

Das Geschehen findet sowohl in der Third-Person- als auch in der First-Person-Perspektive statt. Erkundet die weitläufige Kraterlandschaft des Mondes und löst knackige Rätsel, um das Mysterium aufzuklären. Die visuelle Darstellung basiert auf der Unreal Engine 4 von Epic Games. Für die passende Atmosphäre sorgt ein eindringlicher und packender Soundtrack.

Dank der höheren Leistung der Current-Gen-Konsolen wird das Remaster in einer 4K-Auflösung samt Raytracing-Effekten dargestellt. Zusätzlich profitiert der Spieler von kürzeren Ladezeiten. Auch Funktionen des DualSense-Controllers werden unterstützt, nämlich die adaptiven Trigger und der Lautsprecher.

Wer bereits die PS4-Version besitzt, kann am Veröffentlichungstag ein Gratis-Upgrade auf die PS5-Fassung vornehmen. Im Übrigen bietet der Hersteller auch eine Disk-Variante für PS5-Spieler an. Gezahlt werden müssen dafür 24,99 Euro.

Bei den Spielern kam „Deliver Us The Moon“ gut an. Deshalb arbeitet Keoken Interactive mittlerweile an einem zweiten Teil: „Deliver Us Mars“. Wie der Titel schon verrät, dürfen die Spieler in der Fortsetzung den roten Planeten erkunden.

Schaut euch jetzt den heute veröffentlichten Release Date Trailer an:

