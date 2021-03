Deliver Us The Moon: Düsterer Thriller mit einem Trailer für die PS5 bestätigt

Wie der Publisher Wired Productions bekannt gab, wird der düstere Science-Fiction-Thriller "Deliver Us The Moon" in einer überarbeiteten Version für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Besitzer des Titels dürfen sich dabei über ein kostenloses Next-Gen-Upgrade freuen.

"Deliver Us The Moon" erscheint auch für die PS5.

Nach dem PC-Release im Jahr 2019 wurde der düstere Science-Fiction-Thriller „Deliver Us The Moon“ im vergangenen Jahr auch für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht.

Wie der Publisher Wired Productions und KeokeN Interactive bekannt gaben, wird es dabei allerdings nicht bleiben. Stattdessen wird aktuell an einer Umsetzung von „Deliver Us The Moon“ für die neue Konsolen-Generation in Form der Xbox Series X/S beziehungsweise der PlayStation 5 gearbeitet. Einen konkreten Releasetermin bekam die Next-Gen-Fassung im Rahmen der offiziellen Ankündigung leider nicht spendiert.

Kostenloses Upgrade für Besitzer des Spiels

Immerhin wurde bekannt gegeben, dass sich alle, die „Deliver Us The Moon“ für die Xbox One oder die PlayStation 4 ihr Eigen nennen, über die Möglichkeit freuen dürfen, ihr Spiel einem kostenlosen Upgrade auf die entsprechende Next-Gen-Version zu unterziehen. Mit einem Blick auf die technischen Verbesserungen wurde ergänzt, dass „Deliver Us The Moon“ auf den neuen Konsolen mit der Unterstützung von ray-traced Schatten, Reflexionen und Audio sowie stark verkürzten Ladezeiten versehen wird.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X: Deliver Us The Moon-Macher sehen keine großen Leistungsunterschiede

An der grundlegenden Geschichte hat sich nichts geändert. Nach wie vor verschlägt es euch in „Deliver Us The Moon“ in eine apokalyptische Zukunft, in der die Energieressourcen auf der Erde zu Neige gingen. Eine Mondkolonie, die überlebenswichtige Energie liefert, ist verstummt. Ein einzelner Astronaut wird auf eine wichtige Mission zum Mond geschickt, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten.

Anbei der offizielle Trailer zur Next-Gen-Fassung von „Deliver Us The Moon“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Deliver Us The Moon