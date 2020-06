PS5 & Xbox Series X: Deliver Us The Moon-Macher sehen keine großen Leistungsunterschiede

Wie die Entwickler von Wired Productions einräumten, wird "Deliver Us The Moon" wohl nicht für die Xbox Series X und die PS5 erscheinen. Trotz allem freut sich das Studio laut eigenen Angaben bereits auf die Konsolen der neuen Generation.

"Deliver Us The Moon" erscheint nicht für die Konsolen der nächsten Generation.

Auch die „Deliver Us The Moon“-Macher von Wired Productions ließen sich in einem aktuellen Interview über die Konsolen der neuen Generation aus.

Zunächst wies das Studio in Person von Game-Director Koen Deetman darauf hin, dass derzeit keine PS5- und Xbox Series X-Portierung von „Deliver Us The Moon“ geplant ist – auch wenn man natürlich niemals nie sagen sollte. Trotz allem freuen sich die internen Entwickler laut Deetman schon jetzt auf die technischen und kreativen Möglichkeiten, die auf der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X geboten werden.

Entwickler von der Rechenleistung und dem Raytracing begeistert

„Die Rechenleistung der neuen Konsolen ist sehr vielversprechend und wir freuen uns darauf, dass das Raytracing bei den Konsolen der nächsten Generation Einzug hält. Es ist schwer zu sagen, da wir die genauen Spezifikationen für das Raytracing noch nicht kennen. Die frühen Info-Schnipsel deuten jedoch auf eine ähnliche Leistung wie bei einer RTX 2070 Super hin, was auf jeden Fall für ähnliche Ergebnisse ausreichen wird, wie wir sie jetzt auf dem PC haben“, so Deetman zu den Konsolen.

Allzu große Leistungsunterschiede sehen die Entwickler von Wired Productions trotz der unterschiedlichen Hardware-Ansätze übrigens nicht: „Aktuell sehen wir keine großen Unterschiede. Sie scheinen gut miteinander zu konkurrieren. Beide überschreiten neue Grenzen. Jede Next-Gen-Konsole mit einer SSD wird es uns ermöglichen, die Ladezeiten erheblich zu verkürzen, worauf wir uns wirklich freuen.“

Die Xbox Series X und die PS5 werden zu bisher nicht näher genannten Terminen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft erscheinen.

