F1 2022: Crossplay und weitere Inhalte erst nach dem Launch?

Aktuellen Berichten zufolge soll sich Codemasters aufgrund einer Bitte des Formula One Managements dazu entschieden haben, die Rolle der Supercars in "F1 2022" ein wenig zurückzuschrauben. Darüber hinaus ist die Rede davon, dass die Crossplay-Unterstützung erst nach dem Launch des Rennspiels folgen wird.

Auch wenn die offizielle Ankündigung von „F1 2022“ noch auf sich warten lässt, gilt als sicher, dass wir auch in diesem Jahr mit dem offiziellen Rennspiel zur aktuellen F1 Saison bedacht werden.

Vor ein paar Tagen brachte der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson erste unbestätigte Details in Umlauf und berichtete, dass in „F1 2022“ auf den Story-Modus des letzten Jahres verzichtet wird. An die Stelle des Story-Modus sollten laut Henderson Supercars treten, die sowohl im Single- als auch im Multiplayer verwendet werden können. Eine Design-Entscheidung, mit der das Formula One Management aber offenbar alles andere als zufrieden war.

Wie Henderson nun berichtet, soll die Rolle der Supercars auf Bitten des Formula One Managements nämlich reduziert werden. Laut dem Insider werden die Supercars nur noch im Singleplayer beziehungsweise in den Zeitrennen zur Verfügung stehen. Im Multiplayer hingegen muss auf die Neuzugänge verzichtet werden.

Crossplay-Unterstützung später als geplant?

Auch bei der laut unbestätigten Berichten zufolge geplanten Crossplay-Unterstützung für den Online-Multiplayer soll es intern zu einer Planänderung gekommen sein. Wie Henderson hier in Erfahrung gebracht haben möchte, ist diese zwar weiterhin geplant, wird allerdings erst nach dem Release von „F1 2022“ zur Verfügung stehen. Selbiges soll für vereinzelte Strecken wie Portimao (Algarve International Circuit) oder China (Shanghai International Circuit) gelten, die es ebenfalls nicht zum Release in „F1 2022“ schaffen und erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Abschließend heißt es, dass sich „F1 2022“ spielerisch an seinen Vorgängern orientieren und die aus den vergangenen Jahren bekannten Gameplay-Features mit sich bringen wird – darunter das vertraute Handling der Formel 1-Boliden, das Strafen-System, den Karriere-Modus oder „MyTeam“.

Electronic Arts und die Entwickler von Codemasters wollten die Angaben von Tom Henderson bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

