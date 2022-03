F1 2022: Mit Crossplay, VR-Unterstützung und mehr?

Derzeit arbeiten die Entwickler von Codemasters am Rennspiel "F1 2022". Aktuellen Berichten zufolge bleibt der Story-Modus in diesem Jahr außen vor. Dafür sollen neue Features wie das Crossplay oder eine VR-Unterstützung Einzug halten.

"F1 2022" befindet sich bei Codemasters in Entwicklung.

Auch nach der Übernahme von Codemasters durch den US-Publisher Electronic Arts dürfen wir uns natürlich weiter auf die jährlichen Ableger der Rennspielserie „F1“ freuen.

Wie der als zuverlässige Quelle geltende Insider Tom Henderson berichtet, werden sich Spieler und Spielerinnen bei „F1 2022“ auf verschiedene Änderungen einstellen müssen. Laut Henderson bleibt der Story-Modus in diesem Jahr beispielsweise außen vor. Hier sollen wir es allerdings nicht mit einer bewussten Design-Entscheidung zu tun haben. Stattdessen fiel der Story-Modus schlichtweg dem internen Zeitplan von Codemasters zum Opfer.

Rennen mit Supercars möglich?

Im nächsten Jahr soll der Story-Modus aber sein Comeback feiern. Als Ersatz halten laut Henderson Supercars Einzug, mit denen ihr sogar Online-Rennen bestreiten könnt. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Supercars in „F1 2022“ unter sich bleiben. Rennen gegen Formel 1-Fahrzeuge hingegen sind nicht möglich. Eine weitere Neuerung wird sich laut dem Insider hinter „F1 Life“ verstecken. In diesem Modus werdet ihr einen Blick hinter die Kulissen der Formel 1 werfen und Luxusgegenstände wie Uhren erwerben können, mit denen ihr euren Piloten aufpeppt.

Nachdem uns in dieser Woche bereits das Gerücht erreichte, dass „FIFA 23“ mit der Unterstützung des Crossplay-Features aufwarten wird, meldete Henderson, dass selbiges für „F1 2022“ gilt. Somit wäre es in der „F1“-Reihe erstmal möglich, plattformübergreifende Rennen zu bestreiten. Eine Unterstützung der gängigen Virtual-Reality-Headsets soll sich ebenfalls an Bord befinden.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben von Henderson bisher jedoch nicht. Spekuliert wird, dass die offizielle Enthüllung von „F1 2022“ im Zuge des „EA Play Live“-Events im Juni erfolgen könnte.

