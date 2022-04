The Ascent: Neuer Fix deaktiviert Cross-Gen-Plays und liefert Framerate-Cap

Vor ein paar Tagen wurde der vom Indie-Studio Neon Giant entwickelte Rollenspiel-Shooter „The Ascent“ für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

Genau wie es bereits auf dem PC und den Xbox-Konsolen der Fall war, lief auch zum Launch auf Sonys Konsolen noch nicht alles rund. Beispielsweise sorgte das Cross-Generation-Play, das es Spielern oder Spielerinnen auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 ermöglichte, die Abenteuer von „The Ascent“ gemeinsam in Angriff zu nehmen, schnell für Probleme. Mit einem frisch veröffentlichten Hotfix wurde dieses Feature erst einmal deaktiviert.

Wie es seitens der Entwickler heißt, wurde der Cross-Gen-Support zu früh freigeschaltet und benötigt noch etwas mehr Entwicklungszeit.

„Das Cross-Gen Play wurde unbeabsichtigt aktiviert und muss weiter getestet werden, um das beste Erlebnis für alle Spieler zu gewährleisten. Wir arbeiten daran, dies zu einem späteren Zeitpunkt zu starten. Vielen Dank für Ihre Geduld“, so die Verantwortlichen von Neon Giant. Wann mit der Rückkehr beziehungsweise dem offiziellen Start des Cross-Generation-Features zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

Ein weiteres Problem, das die Entwickler mit dem neuen Hotfix in Angriff nahmen, ist die schwankende Framerate von „The Ascent“ auf der PlayStation 4. Um hier für eine rundere Erfahrung zu sorgen und Performance-Schwankungen zu vermeiden, entschloss sich Neon Giant dazu, die Framerate auf der PS4 auf 30 Bilder die Sekunde zu beschränken.

„The Ascent“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

