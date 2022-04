Metal Gear Solid: Snake sollte ursprünglich Ratten als Haustiere haben

Das Stealth-Game „Metal Gear Solid“ ist ein wahrer Videospiel-Klassiker, der massiven Einfluss auf sein Genre und das Medium generell hatte. Das Spiel hätte damals jedoch etwas anders aussehen können, wie Snake-Sprecher David Hayter in einem von ihm vertonten aktuellen Video ausführt, das von DidYouKnowGaming? auf YouTube veröffentlicht wurde. Darin erzählt er unter anderem, seine Figur sollte eigentlich Ratten als Haustiere bekommen.

David Hayter spricht über verworfene „Metal Gear Solid“-Ideen

Richtig gelesen: Ursprünglich beabsichtigte Hideo Kojima, seinem Protagonisten ein paar tierische Begleiter an die Seite zu stellen. Dies geht aus einigen älteren Interviews mit dem legendären Videospiel-Schöpfer hervor, die für das Video zusammengetragen wurden. Dass es ausgerechnet Ratten sein sollten, ist übrigens kein Zufall, denn diese waren bekanntlich die erste Lebensform, auf die der Spieler im Kultspiel traf.

Deshalb sollten die kleinen Nagetiere eigentlich auch eine prominentere Rolle spielen. Eigentlich wollte Kojima den Ratten in „Metal Gear Solid“ Namen geben, „damit sie als Haustiere aufgezogen werden können.“ Ein Plan, der letztendlich für das finale PlayStation 1-Spiel allerdings nicht realisiert wurde

Das war übrigens nicht das einzige Konzept rund um Ratten, mit dem Hideo Kojima für „Metal Gear Solid“ herumspielte. Für den Bosskampf gegen Sniper Wolf sei ursprünglich etwa geplant gewesen, dass die Ratten, die während des Duells anwesend waren, mit jedem Schuss größer werden sollten. Letztendlich entschied sich der Schöpfer der Reihe gegen eine Umsetzung seiner Idee, da er befürchtete, diese könnte zu albern sein.

Wie sich der eine oder andere Gamer eventuell noch erinnert, gab es im PlayStation 3-Exklusivspiel „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ übrigens einen kleinen Dialog, der auf die verworfene Haustier-Idee anspielt. In einem Gespräch mit Otacon bezeichnet der gealterte Solid Snake Ratten als seine Freunde. Vermutlich handelt es sich hierbei um eine nette kleine Referenz an die alten Pläne für den PlayStation 1-Klassiker. Für weitere interessante Informationen rund um das Kultspiel legen wir euch das oben erwähnte Video ans Herz.

Ob Solid Snake noch einmal ein Comeback feiern wird, ist eine Frage, die Fans weltweit indes bereits seit Jahren beschäftigt. In der Vergangenheit kursierten immer wieder Gerüchte, Konami sei an Remakes verschiedener Ableger der Stealth-Reihe interessiert. Offiziell bestätigt wurde diesbezüglich bisher jedoch noch nichts.

Hättet ihr in „Metal Gear Solid“ gerne Ratten als Haustiere gehabt?

