Metal Gear Solid: David Hayter facht die Spekulationen um ein Remake an

Könnte sich in der Tat ein technisch wie spielerisch überarbeitetes Remake zum Stealth-Klassiker "Metal Gear Solid" in Entwicklung befinden? Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche aktuell durch niemand geringeren als Solid Snake-Sprecher David Hayter.

"Metal Gear Solid": Befindet sich ein Remake in Arbeit?

Bereits im vergangenen Sommer erreichte uns erstmals das Gerücht, dass hinter verschlossenen Türen an einem Remake des Stealth-Klassikers „Metal Gear Solid“ gearbeitet wird.

Vor wenigen Tagen machte zudem die unbestätigte Meldung die Runde, dass derzeit gleich mehrere Remakes bei unterschiedlichen Studios entstehen. Als Entwickler wurden unter anderem die Jungs und Mädels von Bluepoint Games ins Gespräch gebracht, die ihr Können zuletzt mit dem Remake zu „Demon’s Souls“ eindrucksvoll unter Beweis stellten. Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen ein alter Bekannter.

Hayter bestätigt die Arbeiten an einem Remake

Wie David Hayter, die Synchronstimme von Solid Snake, im Gespräch mit Dan Allen Gaming zu verstehen gab, soll sich in der Tat ein Remake zu „Metal Gear Solid“ in Entwicklung befinden. Dies hätten ihm Quellen, die mit der Sachlage vertraut sind, bestätigt. „Weißt du, bis vorgestern dachte ich, es sei nur ein Gerücht. Und dann bekam ich einen Text von einem der Insider, der sagte, sie hätten gehört, dass es wirklich passiert“, so Hayter.

Zum Thema: Metal Gear Solid: Verdächtiger Tweet vom offiziellen Twitter-Account

Allerdings wies Hayter im Laufe des Gesprächs darauf hin, dass seine Aussagen nicht als offizielle Ankündigung eines Remakes verstanden werden sollten. Konami selbst schweigt sich zu diesem Thema weiter aus. Daher ist noch unklar, wann und für welche Plattformen ein mögliches „Metal Gear Solid“-Remake erscheinen könnte.

Die Gerüchte sprachen zuletzt von einer Veröffentlichung für den PC und die PlayStation 5.

