Metal Gear Solid 2 – Sons Of Liberty: Kojima wollte Hans Zimmer als Komponisten

"Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty" kam vor fast 20 Jahren auf den Markt.

Die Komponistin Rika Muranaka war kürzlich zu Gast bei Game Developer. Dort hat sie mit den Redakteuren über den Soundtrack des PS2-Hits „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ gesprochen.

Dabei verriet sie, dass eigentlich der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer für den Soundtrack zuständig sein sollte. Das war damals der Wunsch des Serien-Schöpfers Hideo Kojima.

Muranaka erklärte, wie sie dabei vorgegangen sind: „Wir gingen zu Media Ventures (heute Remote Control Productions), dem Studio von Hans Zimmer. Ursprünglich wollten wir Hans Zimmer holen, aber er sagte: ‚Nein, für dieses Geld kann ich das nicht machen‘ – er ist so teuer, das ist lächerlich.“

Harry Gregson-Williams war die Alternative

Weil der Hollywood-Komponist zu teuer für Konami war, hat sich Kojima letztendlich für Harry-Gregson Williams entschieden: „Also bat mich Hideo, Harry zu kontaktieren, denn Harry arbeitete zu dieser Zeit auch für Hans Zimmer in diesem Studio.“

Der Brite produzierte im Endeffekt nicht nur den Soundtrack für „Sons of Liberty“, sondern auch für zahlreiche weitere Ableger der beliebten Stealth-Reihe. Schließlich kam seine geleistete Arbeit hervorragend an. Bei den Nachfolgern bekam er allerdings Unterstützung von anderen Komponisten. Ansonsten war er am Soundtrack von „Call of Duty 4: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Advanced Warfare“ beteiligt.

Auch Hans Zimmer komponierte die Musik für einige Videospiele. In dieser Branche war er erstmals beim „Modern Warfare“-Nachfolger aus dem Jahr 2009 tätig. Darauf folgten „Crysis 2“, „Skylanders“, „Beyond: Two Souls“, „Arena of Valor“ und „Bless Online“. Zuletzt machte er den Soundtrack für den Story-Modus von „FIFA 19“.

In den vergangenen Monaten sind immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr der „Metal Gear“-Reihe aufgetaucht. Bis heute kam es jedoch zu keiner offiziellen Ankündigung.

„Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ wurde am 8. März 2002 in Europa für die PS2 veröffentlicht. Das Spiel war ein riesiger Erfolg und verkaufte sich über sieben Millionen Mal.

