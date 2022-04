No More Heroes 3: Erscheint im Herbst für die PS5 und die PS4

No More Heroes 3:

Das Open-World-Actionspiel "No More Heroes 3" kommt unter anderem auf die PlayStation 5 und die PlayStation 4! Somit kann man sich ab Herbst einmal mehr mit Travis Touchdown in ein Abenteuer stürzen.

Ursprünglich wurde Suda 51s neuestes Abenteuer „No More Heroes 3“ exklusiv für die Nintendo Switch angekündigt. Und die Rückkehr von Travis Touchdown fand im vergangenen August auch ihren Weg auf die Nintendo-Konsole. Doch nun haben der Publisher XSEED Games und Grasshopper Manufacture bekanntgegeben, dass „No More Heroes 3“ im Herbst 2022 auch für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen wird.

Einige Verbesserungen und eine Day 1 Edition

Wie die Verantwortlichen mitteilten, werden die neuen Versionen gegenüber der Nintendo Switch-Fassung eine verbesserte Grafik, höhere Bildwiederholungsraten und schnellere Ladezeiten zu bieten haben. Ins Detail ging man jedoch nicht.

Stattdessen hat man eine Day 1 Edition für die Konsolen angekündigt, die zum Preis von 59,99 Euro in den Handel kommen wird. Neben dem eigentlichen Spiel wird sie ein 70-seitiges Softcover-Artbook, eine CD mit ausgewählten Stücken des Soundtracks und ein Motorradnummernschild aus Santa Destroy beinhalten. All dies wird in einer speziellen Box mit einer neuen Illustration vom Künstler Yusuke Kozaki ausgeliefert.

Auch wenn Travis Touchdown der beste Auftragskiller der Welt ist, so kann selbst er seinen Ruhestand nicht genießen. Er muss nämlich Santa Destroy und die gesamte Welt vor einer intergalaktischen Inversion retten, Also packt er seine Beam-Katanas aus, schnappt sich den Death Glove und stellt sich Prince FU und seinen neun außerirdischen Handlangern, um letzten Endes der größte Held der Galaxie zu werden.

Da „No More Heroes 3“ bereits für die Nintendo Switch erhältlich ist, kann man sich auch zahlreiche Kritiken durchlesen. Insgesamt konnte das Abenteuer bei 88 Kritiken einen Wertungsschnitt von 76 Punkten erzielen. Dabei gab es aber starke Differenzen zwischen den Seiten, sodass einige Kritiker Höchstwertungen gaben, während andere gar nur zu einer 4 von 10 Punkten griffen.

Neben den technischen Schwierigkeiten, die mit den neuen Versionen hoffentlich ausgemerzt werden, wurde auch das Spieldesign teils harsch kritisiert. Somit sollte man sich vorab informieren, ob „No More Heroes 3“ den eigenen Geschmack treffen könnte. Der Humor ist nämlich wie schon bei den Vorgängern vollkommen überzogen.

