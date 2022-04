First Contact Entertainment: Firewall Zero Hour-Macher arbeiten an einem PSVR2-Titel

Wie aus dem Lebenslauf eines Game-Directors hervorgeht, arbeiten die "Firewall Zero Hour"-Macher von First Contact Entertainment an einem neuen Projekt für das kommende Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2. Könnten wir es hier mit einem Sequel zum VR-Shooter zu tun haben?

Arbeitet First Contact Entertainment an einem Sequel zu "Firewall Zero Hour"?

In den vergangenen Monaten verdichteten sich die Hinweise, dass wir in diesem Jahr nicht mehr mit der offiziellen Markteinführung von PlayStation VR2 rechnen sollten. Stattdessen sprachen mehrere inoffizielle Quellen von einem Launch im Jahr 2023.

Somit haben die verschiedenen Entwicklerstudios ausreichend Zeit, an Projekten für das neue Virtual-Reality-Headset zu arbeiten. Darunter die Entwickler von First Contact Entertainment, die sich unter VR-Fans vor allem mit dem im Jahr 2018 veröffentlichten Shooter „Firewall Zero Hour“ einen Namen machten. Wie sich dem Lebenslauf eines Game-Directors entnehmen lässt, arbeitet First Contact Entertainment derzeit an einem nicht näher konkretisierten Projekt für PlayStation VR2.

Was es mit diesem im Detail auf sich hat, bleibt zwar abzuwarten, allerdings könnten aktuelle Stellenausschreibungen von First Contact Entertainment zumindest grobe Details zu dem Titel genannt haben.

Ein Nachfolger zu Firewall Zero Hour?

Unter anderem ist im Rahmen der Stellenausschreibungen die Rede davon, dass mögliche Bewerber an innovativen Gameplay-Mechaniken sowie neuartigen Hard- und Software-Lösungen arbeiten werden, die in kommenden Projekten aus dem Hause First Contact Entertainment zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wurde der Einsatz von Epic Games‘ Unreal-Engine bestätigt, mit der das Studio „einzigartige Spielerfahrungen“ abliefern möchte.

Aktuell wird spekuliert, dass sich die Stellenausschreibungen auf ein mögliches Sequel zu „Firewall Zero Hour“ beziehen könnten. Der Shooter wurde wie eingangs erwähnt im Jahr 2018 für PlayStation VR veröffentlicht und sowohl von den Spielern als auch den Kritikern recht positiv aufgenommen. Auf Metacritic bringt es der Titel beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von 79 Punkten.

Derzeit befindet sich der VR-Shooter in der neuen Season „Operation Rogue Tide“.

PlayStation Lifestyle

