UK-Charts: PS5-Titel legen zu – Kein Wechsel an der Spitze der Charts

Zum Start in eine neue Woche dürfen die aktuellen Retail-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Während verschiedene PS5-Titel zulegen konnten, sicherte sich "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" ein weiteres Mal den Platz an der Spitze.

Ergänzend zum Start in die neue Woche bedachten uns GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Wie gehabt werden lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt. Absätze über die verschiedenen Download-Portale beziehungsweise die entsprechenden Stores bleiben außen vor. Den Platz an der Spitze der britischen Retail-Charts sicherte sich genau wie in der Vorwoche das Klötzchen-Abenteuer „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“, dessen Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche allerdings um 70 Prozent zurückgingen.

Während in der ersten Woche nach dem offiziellen Verkaufsstart die PlayStation 5-Version von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ die Nase vorne hatte, verkaufte sich der Titel in der zweiten Woche auf Nintendos Switch am besten. Auf den weiteren Plätzen folgen die PlayStation 5-Fassungen der beiden First-Party-Titel „Gran Turismo 7“ und „Horizon: Forbidden West“, die in Großbritannien von neuen PlayStation 5-Bundles profitierten.

Während die Absatzzahlen der PS5-Version von „Gran Turismo 7“ dank der Bundles um 163 Prozent stiegen, legte die PS5-Fassung von „Horizon: Forbidden West“ gegenüber der Vorwoche sogar um 307 Prozent zu. Auch die Verkaufszahlen von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ (+302 Prozent), „Ghostwire: Tokyo“ (+210 Prozent) oder des „Ghost of Tsushima: Director’s Cuts“ (+ 464 Prozent) auf der PlayStation 5 profitierten von den neuen Bundles.

Related Posts

Abgerundet werden die Top 10 der britischen Software-Charts zur am 16. April 2022 zu Ende gegangenen Verkaufswoche von diversen alten Bekannten – darunter Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 22“, das Switch-Rollenspiel „Pokémon Legends: Arceus“ oder der Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“.

Aus den Top 10 fielen sowohl „WWE 2K22“ auf dem 12. als auch „Tiny Tina’s Wonderlands“ auf dem 23. Rang.

UK-Charts: Die Top 10 in der Übersicht (Retail-only)

1. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

2. Gran Turismo 7

3. Horizon Forbidden West

4. FIFA 22

5. Pokémon Legends: Arceus

6. Mario Kart 8: Deluxe

7. Kirby and The Forgotten Land

8. Elden Ring

9. Grand Theft Auto 5

10. Animal Crossing: New Horizons

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren