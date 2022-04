Outriders: Worldslayer-Enthüllung für morgen angekündigt

Das von People Can Fly entwickelte „Outriders“ wird in diesem Jahr mit dem DLC „Worldslayer“ erweitert. Während der Veröffentlichungstermin der zusätzlichen Inhalte noch aussteht, könnt ihr am morgigen 21. April 2022 ab 18 Uhr einen Stream verfolgen, in dem „Worldslayer“ detailliert vorgestellt wird.

Ein tiefer Einblick in die Systeme

Im Zuge des Broadcasts soll ein tiefer Einblick in die neuen Systeme und die Inhalte der Erweiterung gewährt werden. Neue Gebiete und Gegner werden bereits im neuesten Trailer angedeutet, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

„Mit dem kostenlosen New Horizon-Update haben wir schon einen Großteil der Wünsche der Community umgesetzt, bevor dann 2022 die große Erweiterung Worldslayer erscheint“, so Jon Brooke, Co-Studioleiter bei Square Enix External Studios, schon im vergangenen Jahr. „Noch nie gab es einen besseren Zeitpunkt, um die Reise durch Enoch zu beginnen, neu zu starten oder fortzusetzen als in dieser ultimativen Version von Outriders.“

„Outriders“ kam im April des vergangenen Jahres für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt. Trotz einiger Probleme hatte der Titel bis Mai 2021 mehr als 3,5 Millionen Spieler und der Publisher Square Enix bezeichnete „Outriders“ als die „nächste große Franchise“ des Unternehmens.

Im November folgte ein umfangreiches kostenloses Update namens „New Horizon“, das Transmog und vier neue Expeditionen hinzufügte und darüber hinaus legendäre Sets, Mods, Klassen und Fertigkeiten neu ausbalancierte. Alle weiteren Details zum „New Horizon“-Update warten hier auf interessierte Spieler.

Weitere Meldungen zu Outriders:

„Outriders“ ist für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S erhältlich. Nachfolgend der Trailer, der auf den morgigen Stream aufmerksam macht:

Weitere Meldungen zu Outriders.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren