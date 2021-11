Outriders: Nach dem New Horizons-Update – Entwickler bitten um zweite Chance

In dieser Woche stellten die Entwickler von People Can Fly das umfangreiche "New Horizons"-Update zu "Outriders" bereit, das verschiedene Verbesserungen und neue Inhalte mit sich brachte. Nun hofft das Studio auf eine zweite Chance seitens der Spieler.

In dieser Woche veröffentlichten die polnischen Entwickler von People Can Fly unter dem Namen „New Horizons“ ein kostenloses und recht umfangreiches neues Update zum Rollenspiel-Shooter „Outriders“.

Neben vier neuen Expeditionen umfasst das besagte Content-Update ein überarbeitetes Transmog-System, die Entfernung des Expeditionstimers, überarbeitete Klassen, Mods und vieles mehr. Ergänzend zur Veröffentlichung des „New Horizons“-Update wandten sich die Macher von People Can Fly an die Community und baten die Spieler darum, „Outriders“ aufgrund der neuen Inhalte und Verbesserungen eine zweite Chance zu geben.

Der perfekte Zeitpunkt für eine zweite Chance?

„Es ist ein perfekter Moment für mich, Spieler erneut in die Outriders-Welt einzuladen und mich bei ihnen für all die Probleme mit Enoch und die Frustration zu entschuldigen, die das Spiel während seiner Anlaufphase verursacht haben könnte… Im Namen aller fleißigen Flieger bei People Can Fly, ich möchte Sie bitten, einen Neuanfang zu starten – Ihr Engagement, Ihr Feedback und Ihre Unterstützung bedeuten uns alles“, so die Entwickler.

Zum Thema: Outriders New Horizon angespielt: Was bringt die kostenlose Erweiterung des Loot-Shooters?

Wie People Can Fly in dieser Woche zudem bekannt gab, wird derzeit an der „Worldslayer“ genannten Erweiterung zu „Outriders“ gearbeitet. Diese wird im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht und im Frühjahr 2022 offiziell vorgestellt. Weitere Details zum Add-on nannte das Studio bisher nicht.

„Outriders“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

To All Players: pic.twitter.com/rNBOIWF1Fb — People Can Fly (@PCFPeopleCanFly) November 16, 2021

