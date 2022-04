Star Wars Rogue Squadron: Umsetzungen für die aktuellen Konsolen laut Aspyr denkbar

In den vergangenen Jahren brachten die auf Remaster und Portierungen spezialisierten Entwickler von Aspyr Media verschiedene Klassiker auf die aktuellen Konsolen.

Auf dem hauseigenen Twitter-Kanal kamen die Verantwortlichen von Aspyr Media nun auf die seinerzeit sehr beliebte „Star Wars: Rogue Squadron“-Serie zu sprechen und bekundeten ihr Interesse an Portierungen auf den PC beziehungsweise die Konsolen. Damit die Arbeiten an den Neuauflagen in die Wege geleitet werden können, müssten die Spieler und Spielerinnen zunächst jedoch deutlich machen, dass sie Interesse an einem Comeback der „Star Wars: Rogue Squadron“-Klassiker haben und dass eine entsprechende Nachfrage besteht.

Auf die Frage, wie die Chancen stehen, dass die „Star Wars: Rogue Squadron“-Spiele für die aktuellen Systeme umgesetzt werden, entgegnete Aspyr Media: „Hier bei Aspyr sind wir große Star Wars-Fans und lieben es, Star Wars-Spiele einem neuen Publikum zugänglich zu machen. Für uns dreht sich alles um die Spiele, von denen wir glauben, dass die Spieler sie am meisten lieben und die wir gerne auf neuen Plattformen sehen würden. Wenn die Nachfrage da ist, sind wir mit an Bord.“

Spruchreif ist hinsichtlich möglicher Portierungen also noch nichts. Das originale „Star Wars: Rogue Squadron“ erschien im Jahr 1998 für den PC und das Nintendo 64. Der Nachfolger in Form von „Rogue Leader“ wiederum wurde 2001 für den GameCube veröffentlicht. In der Vergangenheit portierte Aspyr Media bereuts diverse „Star Wars“-Titel auf die aktuellen Systeme.

Darunter „Star Wars: Jedi Knight II Jedi Outcast“, „Star Wars: Episode I Racer“ oder „Star Wars: The Force Unleashed“.

Here at Aspyr we’re huge Star Wars fans and love bringing Star Wars games to new audiences. For us, it’s all about the games we think players are most passionate about and would love to see brought to new platforms. If the demand is there, we’re on board

