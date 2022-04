Star Wars Eclipse: Entwicklung verläuft laut einem Insider runder, als von vielen erwartet

Anfang des vergangenen Monats meldete sich der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Tom Henderson zu Wort und wies darauf hin, dass wir 2027 oder 2028 nicht mit dem Release von „Star Wars: Eclipse“ rechnen sollten.

Als Grund nannte er die Tatsache, dass Quantic Dream derzeit Mühe hat, passende Entwickler zu finden und das für „Star Wars: Eclipse“ verantwortliche Entwicklerteam entsprechend zu verstärken. Wenige Tage später wiederum ließ Guillaume de Fondaumiere, der General Manager des französischen Studios, verlauten, dass es 2021 zu einer „signifikanten Erhöhung der Belegschaft um mehr als 50 Prozent“ kam. Von Personalmangel könne daher keine Rede sein.

Geht es nach dem Insider „AccountNgt“, der noch vor der offiziellen Ankündigung von „Star Wars: Eclipse“ ein erstes Bild des Adventures leakte, dann müssen wir uns über die Entwicklung des ambitionierten Projekts keine Sorgen machen.

Wie „AccountNgt“ unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, verläuft die Entwicklung von „Star Wars: Eclipse“ nämlich deutlich runder, als die meisten nach den letzten Berichten erwartet haben dürften. Doch was bedeutet das Ganze für den Release des Science-Fiction-Adventures? Wie „AccountNgt“ ergänzte, liefen die Entwicklungsarbeiten Anfang 2021 an. Er rechnet daher damit, dass „Star Wars: Eclipse“ im Jahr 2025 das Licht der Welt erblicken könnte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Neben „Star Wars: Eclipse“ gehörte auch der bisher nicht offiziell bestätigte Fantasy-Titel auf Basis der „Dark Sorcerer“-Demo zu den Themen, über die „AccountNgt“ sprach. Wie er erfahren haben möchte, befindet sich das besagte Fantasy-Abenteuer in der Tat in Arbeit. Da es sich bei „Star Wars: Eclipse“ um den nächsten großen Titel von Quantic Dream handeln soll, bleibt allerdings abzuwarten, wann mit der offiziellen Enthüllung des Fantasy-Titels zu rechnen ist.

„Ein weiterer Bericht, den ich erhalten habe, bestätigt erneut die Existenz eines auf Dark Sorcerer basierenden Spiels von Quantic Dream, über das ich vor einigen Monaten berichtet hatte. Star Wars: Eclipse wäre das nächste große Spiel, das QD veröffentlichen würde. Offenbar läuft die Entwicklung besser, als manche glauben machen wollen“, so der Insider.

Quantic Dream selbst wollte Gerüchte um das düstere Fantasy-Projekt bisher nicht bestätigen.

As I said before, probably 2025. They started development in early 2021.

— AccountNgt (@accngt) April 16, 2022