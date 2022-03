Star Wars Eclipse: Release erst 2027 oder 2028?

Das im Zuge der The Game Awards 2021 angekündigte „Star Wars Eclipse“ könnte deutlich später als befürchtet erscheinen. Nachdem im vergangenen Jahr über eine Wartezeit von drei bis vier Jahren spekuliert wurde, ist heute von einem Release im Jahr 2027 oder 2028 die Rede. Hinweise auf diesen Zeitraum möchte der Insider Tom Henderson gefunden haben.

Laut der Aussage von Henderson war der Hauptzweck des Trailers, Talente für die Entwicklung zu gewinnen. Allerdings, so berichtet er auf XFire weiter, habe der Clip nicht den gewünschten Effekt erzielt und noch immer konnten wichtige Positionen nicht besetzt werden.

67 offene Stellen bei Quantic Dream

„Warum wurde das Spiel dann so früh angekündigt? Es handelt sich um eine Strategie, die in der Branche immer häufiger angewandt wird. Mehrere Studios, darunter Bethesda (Elder Scrolls), Rockstar Games (Grand Theft Auto) und Electronic Arts (Star Wars IPs), kündigten ihre Spiele bereits Jahre vor deren Veröffentlichung an“,

Diese Strategie habe sich in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt, da es einen enormen Wettbewerb um die Entwickler-Talente gibt – sehr zulasten von Quantic Dream. Die Jobseite des Studios zeigt 67 offene Stellen an. Laut der Datumsangabe sind viele der Anzeigen augenscheinlich recht neu. Mit Hilfe von Archive.org fand Henderson jedoch heraus, dass das Datum „Veröffentlicht am“ für mehrere Stellenanzeigen manuell aktualisiert wurde.

So wird beispielsweise die Stelle des Senior Level Designers für das Pariser Studio als „am 28. Februar 2022 veröffentlicht“ aufgeführt, scheint aber schon am 28. Juni 2021 online gegangen zu sein.

Erschwerend kommt hinzu, dass Quantic Dream mit verschiedenen Anschuldigungen in Bezug auf Probleme am Arbeitsplatz konfrontiert wurde. Dazu gehörten Vorwürfe der sexuellen Belästigung und einer toxischen Arbeitskultur. Da der Wettbewerb um die Mitarbeiter ohnehin sehr groß ist, scheint die Attraktivität des Entwicklers bedrohlich zu schwinden.

Da der Ankündigungstrailer laut Henderson nicht den gewünschten Erfolg erzielen konnte und Quantic Dream Schwierigkeiten hat, genügend Entwickler einzustellen, geht der Insider davon aus, dass „Star Wars Eclipse“ erst 2027 oder 2028 veröffentlicht werden kann.

„In meinen vorherigen Tweets habe ich erwähnt, dass Quantic Dream mehr als 60 offene Stellen in Frankreich hat. Heute, drei Monate nach der Ankündigung des Spiels, ist dies immer noch der Fall: 67 Stellen sind in Paris verfügbar“, so Henderson ergänzend.

