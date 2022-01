Star Wars Eclipse: Open World mit traditionellem Action-Kampf – Neue Gerüchte

Bekannt ist über "Star Wars Eclipse", dass offiziell so ziemlich nichts bekannt ist. Doch in den vergangenen Wochen sickerten zahlreiche Details durch, die aus verschiedenen Quellen stammen. Ein sehr aktiver Twitter-Account musste nun dran glauben.

Quantic Dreams sorgte im Zuge der Game Awards 2021 im vergangenen Dezember für die Ankündigung von „Star Wars Eclipse“. Doch während die offiziellen Details im Anschluss spärlich gesät wurden, sorgten Gerüchte und angebliche Leaks für eine Reihe von Informationen.

Zu den Informanten gehört der Betreiber des Twitter-Kontos AccountNGT, der nach der jüngsten Infowelle möglicherweise in Schwierigkeiten geriet. Die Tweets wurden samt Account entfernt.

In den vergangenen Wochen tauchten auf AccountNGT mehrere unbestätigte Details zu „Star Wars Eclipse“ auf. Beschrieben wurden die Open-World- und kompetitiven Multiplayer-Elemente. Die neuesten Updates, die dort geteilt wurden, rekapitulieren einige zuvor diskutierte Details, wie zum Beispiel die Frage, für welche Teile Quantic Dream Paris verantwortlich ist. Quantic Dream Montreal zum Beispiel ist angeblich für den Multiplayer zuständig. Ebenfalls angesprochen wurden die Cinematics, die Story und die Spiel-Engine.

Ausgehend von den Tweets scheint es, dass „Star Wars Eclipse“ im Gegensatz zu Quantic Dreams früheren Titeln ein vollständig offenes Action-Adventure ist, mit Kämpfen ähnlich wie bei Respawn Entertainments und EAs 2019er Titel „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Das Spiel wird anscheinend einige kompetitive Multiplayer-Elemente haben, was bereits in früheren Leaks erwähnt wurde. Ebenfalls soll es mehr spielbare Charaktere geben als in den vorangegangenen Quantic Dream-Spielen, während gleichzeitig eine nichtlineare Story versprochen wird.

Ein Hauch The Last of Us Part

Ein weiterer Hinweis auf die Struktur von „Star Wars Eclipse“ ist die Aussage, dass sich Quantic Dreams von „The Last of Us“ inspirieren ließ. So hieß es im Tweet, bevor er samt Account gelöscht wurde, dass es eine Mischung aus Story und Gameplay geben wird, möglicherweise ähnlich wie Naughty Dog den Übergang zwischen der Kontrolle durch den Spieler und Echtzeit-Cutscenes gestaltet.

Die Haupthandlung wird laut der Aussage des Insiders noch geschrieben, was ein Hinweis darauf ist, dass sich Quantic Dream weiterhin in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet. Laut AccNGT habe das Unternehmen nach wie vor Probleme, Mitarbeiter einzustellen. Im Studio Montreal gelang es den Entwicklern aber offenbar, spielbare Prototypen zu erstellen.

In früheren Berichten wurde behauptet, dass „Star Wars Eclipse“ seit etwa 18 Monaten in der Entwicklung ist und dass noch mindestens drei bis vier Jahre bis zu einer Veröffentlichung vergehen werden.

Zusammengefasst sickerte in den vergangenen Wochen durch:

Es ist ein Action-Adventure-Spiel

Es wird eine interaktive Geschichte erzählen

Das Spiel ist inspiriert von The Last of Us

Es wird eine offene Welt sein

Es wird einen (kompetitiven) Mehrspielermodus beinhalten.

Es soll ein ehrgeiziges und originelles Projekt werden

Das Action-Gameplay wird als traditionell beschrieben

Die Geschichte wird nicht-linear sein

Es wird mehr spielbare Charaktere enthalten als jedes andere Quantic Dreams-Spiel

Die Entwicklung begann vor mehr als eineinhalb Jahren

Es wird die hauseigene Engine verwendet

Quantic Dream Montreal und Paris sind beide daran beteiligt

Ein Teil der Informationen stammt ebenfalls von Tom Henderson, der folgende Aussagen beisteuerte:

Das Spiel wird von Quantic Dream Paris geschrieben (David Cage ist daran beteiligt)

Es wird voraussichtlich in drei bis vier Jahren auf den Markt kommen

Die Entwickler haben Probleme, weil sie ihre hauseigene Engine verwenden, die nicht für Open-World-Spiele geeignet ist.

Letztendlich ist die Frage offen, warum AccountNGT von Twitter entfernt wurde. Während die genannten Informationen weiterhin als unbestätigt gelten, liegt die Vermutung nahe, dass die Entfernung eine Reaktion auf das Durchsickern tatsächlicher Details ist. Mehr zu „Star Wars Eclipse“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

