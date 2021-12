Star Wars Eclipse: Erzählerisches Action-Adventure von Quantic Dream vorgestellt

Das Star Wars-Projekt von Quantic Dream wurde offiziell vorgestellt. Was genau ihr von diesem Science-Fiction-Spiel erwarten könnt, seht ihr im unten eingebundenen Trailer.

Das zweite Spiel, das wir auf den gerade stattgefundenen Game Awards bewundern durften, war das „Star Wars“-Projekt von Quantic Dream. Wie schon vor einem Monat durchgesickert, trägt das Spiel den Titel „Star Wars Eclipse“. Der französische Entwickler arbeitet dafür mit LucasFilm Games zusammen.

Dramatische Entscheidungen im Mittelpunkt

Von offizieller Seite wird das Projekt als „komplex verzweigtes Action-Adventure“, das ihr auf verschiedene Arten spielen könnt. Die Handlung ist zur Zeit der Hohen Republik angesiedelt, also etwa 200 Jahre vor der Prequel-Trilogie. In diesem Abenteuer werdet ihr das Schicksal von gleich mehreren Charakteren erleben. Jeder von ihnen zeichnet sich durch eine individuelle Persönlichkeit aus und wird einen Einfluss auf die Geschichte haben.

In einem unbekannten Teil der Galaxis, dem Äußeren Rand, werdet ihr komplett neue Charaktere und Schauplätze erkunden. Dabei werden Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Mit ihnen könnt ihr den Verlauf der tiefgründigen Geschichte selbst bestimmen. Um ein interaktives Storytelling zu gewährleisten, wurde ein vielfältiges Team zusammengestellt: Es setzt sich aus Entwicklern, Autoren und Storytelling-Experten zusammen.

Für welche Plattformen das erzählerische Action-Adventure herauskommen wird, wurde nicht bekanntgegeben. Auch ein grober Release-Zeitraum bleibt uns erst einmal verwehrt. Aktuell befindet sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Sowohl für den Standort in Paris als auch in Montreal werden weitere Entwickler gesucht, die das bestehende Team erweitern werden.

Schaut euch den Ankündigungstrailer jetzt selbst an:

