Star Wars Eclipse: Release noch drei bis vier Jahre entfernt?

Auf den The Game Awards 2021 kündigten die Entwickler von Quantic Dream die laufenden Arbeiten an "Star Wars: Eclipse" auch offiziell an. Laut dem Insider Tom Henderson werden wir uns allerdings noch mehrere Jahre in Geduld üben müssen, ehe wir selbst Hand an das neue Werk der "Heavy Rain"-Macher legen können.

Was in den vergangenen Wochen bereits durch die Gerüchteküche geisterte, wurde im Rahmen der The Game Awards 2021 in der vergangenen Woche auch offiziell bestätigt. So arbeiten die „Heavy Rain“-Macher von Quantic Dream in der Tat an „Star Wars: Eclipse“.

Wie es im Zuge der offiziellen Ankündigung unter anderem hieß, werden die Macher von Quantic Dream ihren Stärken treu bleiben und auch bei „Star Wars: Eclipse“ auf eine Erfahrung setzen, die vor allem mit ihrer packenden Handlung punktet. Ob dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt sein wird, erfahren wir möglicherweise aber erst in ein paar Jahren. Laut dem als verlässliche Quelle geltenden VGC-Redakteur und Industrie-Insider Tom Henderson hat „Star Wars: Eclipse“ nämlich noch einen weiten Weg vor sich.

Kämpft Quantic Dream mit Personalmangel?

Laut Henderson könnte der Release von „Star Wars: Eclipse“ drei bis vier Jahre entfernt sein – wenn nicht sogar noch weiter. Eine Entwicklung, die unter anderem auf die Tatsache zurückzuführen sei, dass sich Quantic Dreams Hauptniederlassung in Paris auf der Suche nach erfahrenem Personal befindet, aktuell jedoch kaum passende Bewerber findet. Quantic Dream Paris wird als Hauptstudio für die Entwicklung von „Star Wars: Eclipse“ verantwortlich sein.

Die Geschichte von „Star Wars: Eclipse“ setzt laut offiziellen Angaben rund 200 Jahre vor den Geschehnissen der Prequel-Trilogie ein und wird das Schicksal von gleich mehreren Charakteren in den Mittelpunkt rücken. Zu den Besonderheiten des Adventures soll die Tatsache gehören, dass ihr mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung nehmen und somit das Schicksal einer fernen Galaxie aktiv beeinflussen könnt.

Wann und für welche Plattformen „Star Wars: Eclipse“ im Endeffekt veröffentlicht werden soll, wurde bisher nicht verraten.

Quelle: Tom Henderson

